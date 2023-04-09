ميلان يطوي صفحة إبراهيموفيتش

كشف تقرير فرنسي عن مستقبل المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان، مع حامل لقب الدوري الإيطالي في الموسم المقبل.

وينتهي عقد زلاتان (41 عاما) مع "الروسونيري" في 30 يونيو/حزيران المقبل، في الوقت الذي تحوم فيه الشكوك حول استمراره مع الفريق.

وأكد موقع "فوت ميركاتو" (Foot Mercato) الفرنسي، أن إدارة ميلان لا تفكر في تمديد عقد زلاتان حتى لو قرر اللاعب البقاء.

وأضاف الموقع الفرنسي أن ميلان متردد حيال تمديد عقد إبراهيموفيتش بسبب الحالة البدنية للاعب، وكثرة الإصابات التي تعصف به.

🚨 L’AC Milan ne va pas prolonger Zlatan Ibrahimovic (41 ans) à l’issue de son contrat. 👋❤️🖤 (@footmercato) pic.twitter.com/g4GmCRHjgu — Actu Foot (@ActuFoot_) April 7, 2023

وبالنظر إلى هذه المعلومات، فإنه في حال قرر إبراهيموفيتش مواصلة المنافسة في كرة القدم، فإن ذلك سيكون مع فريق آخر وليس ميلان.

وخضع إبراهيموفيتش لجراحة في ركبته اليسرى مع اقتراب نهاية الموسم الماضي 2021-2022، غاب على إثرها عن ميلان في معظم مباريات الموسم الجاري.

وعاد إبراهيموفيتش إلى الملاعب في 26 فبراير/شباط 2023، وظهر مع ميلان للمرة الأولى ضد أتالانتا ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي.

وسجل السويدي المخضرم هدفه الأول مع ميلان بشباك أودنيزي في 18 مارس/آذار الماضي لحساب الجولة الـ27 من "الكالتشيو"، ليصبح زلاتان أكبر لاعب يسجل هدفا في تاريخ الدوري الإيطالي.

وعاد إبراهيموفيتش إلى ميلان في يناير/كانون الثاني 2020، قادما من فريق لوس أنجلوس غالاكسي الأميركي.

وسبق للمهاجم المخضرم أن دافع عن ألوان ميلان أيضا في الفترة ما بين عامي 2010 حتى 2012.

وارتدى إبراهيموفيتش قميص ميلان 163 مرة بجميع البطولات، خلال الفترتين وسجل 93 هدفا إضافة إلى 35 تمريرة حاسمة.

وحقق السلطان مع ميلان لقبين في السكوديتو، ولقب في كأس السوبر الإيطالي.