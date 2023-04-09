رياضة

لجنة الحكام في الدوري الإنجليزي تعتذر لعدم احتساب ضربة جزاء

Premier League - Tottenham Hotspur v Brighton & Hove Albion
كارو ميتوما يسجل أحد الأهداف الملغية لفريق برايتون (رويترز)
9/4/2023

تلقى نادي برايتون الإنجليزي اعتذارا من لجنة الحكام، وذلك بعد اعتراف الأخيرة أن الياباني كارو ميتوما لاعب الفريق كان يستحق ضربة جزاء خلال المباراة التي خسرها الفريق 1-2 أمام توتنهام أمس السبت في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وذكرت "وكالة الأنباء البريطانية" (BA Media) أن برايتون مر بأوقات عصيبة مع طرد مديره الفني روبرتو دي زيربي، إلى جانب كريستيان ستيليني، المدرب المؤقت لتوتنهام، وذلك بعد مشادة بين المدربين على مقاعد البدلاء في الدقيقة 58، في حين تم إلغاء هدفين للفريق الضيف بسبب وجود لمسة يد.

وجاءت واحدة من أكبر الأزمات في المباراة قبل 20 دقيقة من النهاية بعدما داس بيير إيميل هويبرغ على قدم ميتوما داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم ستيوارت أتويل طالب باستمرار اللعب ولم يرجع لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، حيث كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1.

وحسبما علمت "بي إيه ميديا"، فإن رئيس لجنة الحكام هاوارد ويب تواصل مع نادي برايتون.

واعتذر ويب عن ذلك الخطأ من الحكام بعدم منح برايتون ضربة جزاء بعد تدخل هويبرغ على ميتوما.

من جانبه، رفض دي زيربي انتقاد الحكام بعد المباراة، لكنه اعترف "حينما كنت في غرفة الملابس، كان هناك ضربة جزاء واضحة لميتوما".

ويحتل برايتون المركز السابع برصيد 46 نقطة، في حين يحتل توتنهام المركز الخامس برصيد 53 نقطة.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية