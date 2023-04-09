لجنة الحكام في الدوري الإنجليزي تعتذر لعدم احتساب ضربة جزاء

تلقى نادي برايتون الإنجليزي اعتذارا من لجنة الحكام، وذلك بعد اعتراف الأخيرة أن الياباني كارو ميتوما لاعب الفريق كان يستحق ضربة جزاء خلال المباراة التي خسرها الفريق 1-2 أمام توتنهام أمس السبت في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وذكرت "وكالة الأنباء البريطانية" (BA Media) أن برايتون مر بأوقات عصيبة مع طرد مديره الفني روبرتو دي زيربي، إلى جانب كريستيان ستيليني، المدرب المؤقت لتوتنهام، وذلك بعد مشادة بين المدربين على مقاعد البدلاء في الدقيقة 58، في حين تم إلغاء هدفين للفريق الضيف بسبب وجود لمسة يد.

وجاءت واحدة من أكبر الأزمات في المباراة قبل 20 دقيقة من النهاية بعدما داس بيير إيميل هويبرغ على قدم ميتوما داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم ستيوارت أتويل طالب باستمرار اللعب ولم يرجع لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، حيث كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1.

وحسبما علمت "بي إيه ميديا"، فإن رئيس لجنة الحكام هاوارد ويب تواصل مع نادي برايتون.

واعتذر ويب عن ذلك الخطأ من الحكام بعدم منح برايتون ضربة جزاء بعد تدخل هويبرغ على ميتوما.

عاجل: لجنة حكام البريميرليغ تقر أن حكم الساحة اخطأ بعدم احتساب ركلة جزاء لبرايتون أمام توتنهام يوم أمس، وأيضاً حكم الڤيديو اخطأ بعدم استدعاءه لمراجعة اللقطة. لجنة الحكام قدّمت اعتذار لبرايتون… للمرة الثالثة هذا الموسم حتى الآن! pic.twitter.com/S3jf6vO7lX — EPL World (@EPLworld) April 9, 2023

من جانبه، رفض دي زيربي انتقاد الحكام بعد المباراة، لكنه اعترف "حينما كنت في غرفة الملابس، كان هناك ضربة جزاء واضحة لميتوما".

ويحتل برايتون المركز السابع برصيد 46 نقطة، في حين يحتل توتنهام المركز الخامس برصيد 53 نقطة.