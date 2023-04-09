شبّهه بميسي ورونالدو- هل اعترض هالاند على استبداله أمام ساوثهامبتون؟.. غوارديولا يوضح

أوضح الإسباني جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، حقيقة ما أثير عن اعتراض المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند على قرار استبداله خلال لقاء الفريق مع ساوثهامبتون.

وقرر غوارديولا استبدال هالاند بزميله الأرجنتيني جوليان ألفاريز في الشوط الثاني من عمر المباراة، التي انتهت بفوز مانشستر سيتي 4-1 على ملعب الفريق الملقب بـ"القديسين"، أمس السبت، في المرحلة الـ30 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت المباراة التي جرت على ملعب "سانت ميرين"، معقل فريق ساوثهامبتون، تألق هالاند، الذي أحرز هدفين من أهداف مانشستر سيتي الأربعة، ليرفع رصيده التهديفي في البطولة إلى 30 هدفا في الموسم الحالي.

يا اخي وايـــد حلو 😻 سلاح غوارديولا الفتاك يبصم على هدف غاية في الجمال #الدوري_الإنكليزي_الممتاز #PremierLeague pic.twitter.com/5IcO4F34lh — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 8, 2023

وشهدت المباراة أيضا تسجيل جاك غريليش هدفا لسيتي، في حين أحرز ألفاريز ركلة جزاء للفريق السماوي في الدقيقة 75، بعد 6 دقائق من نزوله إلى أرض الملعب.

ونقلت "وكالة الأنباء البريطانية" (BA Media) عن غوارديولا قوله عقب المباراة -حيث تحدث عن استبدال هالاند- "لم يبد أي شكوى من ذلك الأمر مطلقا. إنه يحترمني كثيرا. يتعين علينا الاعتناء به ويجب أن يكون هناك الكثير من الاهتمام".

وأضاف غوارديولا "بالطبع في مباراة مهمة مثل هذه عندما يتعين علينا تسجيل الأهداف أو تحقيق الانتصارات أو أي شيء، فإنك بحاجة لأن تدفع به، لا شك في ذلك، ولكن في ظل هذا الجدول المزدحم بالمباريات فإنه ينبغي عليك أن تستعين بسلاح آخر".

وأوضح المدرب الإسباني "جوليان مستعد دائما وجاهز. وظهوره بهذا المستوى يمنحنا دفعة كبيرة".

ويتنافس مانشستر سيتي حاليا من أجل التتويج بـ3 ألقاب هذا الموسم، حيث يوجد حاليا في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، الذي توج به في الموسمين الماضيين، وذلك قبل 9 مراحل على نهاية البطولة، كما صعد لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا، وبلغ أيضا الدور قبل النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويستعد مانشستر سيتي لملاقاة ضيفه بايرن ميونخ الألماني، بعد غد الثلاثاء، في ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال، ثم يستضيف ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي السبت القادم، قبل أن يعود لملاقاة مضيفه بايرن ميونخ في لقاء الإياب بعدها بـ4 أيام، ويلتقي بعدها شيفلد يونايتد في قبل نهائي كأس إنجلترا في 22 نيسان/أبريل الجاري.

وكان غوارديولا على استعداد لرسم أوجه تشابه بين هالاند والنجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، لكنه أشار إلى أن الطول الفارع للنجم النرويجي يجعله معرضا للإصابات، أكثر من ميسي ورونالدو.

وأشار غوارديولا إلى أن "ميسي لم يصب بأذى معي عندما كنت أتولى تدريب برشلونة الإسباني، كريستيانو لم يعان من أي إصابة أيضا. جسد إيرلينغ طويل جدا وضخم للغاية ويحتاج إلى الكثير من العناية".

واستدرك قائلا "لكنني أعتقد منذ أن التقيته، عندما وصل هذا الموسم إلى السيتي، أن لديه عقلية رائعة. يضع رأسه في الموضع الصحيح. يحتاج إلى أن يكون محترفا كمنافس وليس لديه رد فعل عندما يخطئ الأهداف أو في جلسة التدريب عندما يغيب عن المباريات".

واختتم غوارديولا حديثه عن هالاند قائلا "إنه يشعر بالإحباط، لكن هذا الشعور لا يدوم سوى لمدة 5 دقائق فقط وبعدها يعود تفكيره للوضع الصحيح، وهو ما يكفي للقيام بالمهمة التي يتعين عليه القيام بها".