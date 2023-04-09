شاهد- والده يبتعد عن الأضواء وهو يخطفها.. نجل هازارد يسجل هدفا مذهلا مع ناشئي ريال مدريد

خطف نجل البلجيكي إيدين هازارد الأضواء بتسجيله هدفا رائعا مع فريق الناشئين في نادي ريال مدريد كشف من خلاله عن موهبة قادمة بقوة لخلافة والده الذي يعيش أسوأ فترات مسيرته الكروية على الإطلاق.

وفي الوقت الذي يغيب هازارد عن ريال مدريد ولا يشارك إلا نادرا تألق نجله ليو البالغ من العمر 7 سنوات، وسجل هدفا جميلا من تسديدة بعيدة في شباك غرناطة خلال بطولة خاصة بهذه الفئة العمرية تقام في العاصمة الإسبانية.

واستلم ليو الكرة أمام منطقة الجزاء ثم استدار بسرعة وسددها بشكل قوي في شباك غرناطة، مسجلا الهدف الثاني في المباراة.

Mira, @hazardeden10, lo que acaba de hacer tu hijo en la #ÍscarCup. 🔥 Widsjfweifnewoc. GOLAZO DE LEO EDEN HAZARD. pic.twitter.com/IGtNckNJ3h — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 8, 2023

وكان هازارد اعترف في مارس/آذار الماضي برغبته في إكمال عقده مع ريال مدريد الذي ينتهي عام 2024، رافضا فكرة الرحيل رغم خروجه من حسابات المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وقال إن من بين أسباب قراره رغبته في متابعة نجله في أكاديمية النادي الملكي.

وقال اللاعب البلجيكي إن "ابني من أشد المعجبين بميسي، نحن جميعا في الواقع نحب ليونيل".

وأضاف "أشاهد مع أطفالي اللاعبين الكبار -مثل ميسي ورونالدو ونيمار- بانتظام".

وانتقل هازارد إلى ريال مدريد عام 2019 مقابل أكثر من 100 مليون يورو مع بعض الإضافات، ليصبح اللاعب الأغلى على الإطلاق في تاريخ النادي "الملكي"، لكن قيمته السوقية تراجعت بشكل صادم، وباتت الآن في حدود 5 ملايين يورو فقط.

وإضافة إلى ذلك يعد هازارد اللاعب الأعلى أجرا في ريال مدريد، إذ يتقاضى أكثر من 530 ألف يورو أسبوعيا.

وشارك هازارد الأسبوع الماضي لأول مرة مع ريال مدريد بعد غياب 205 أيام، إذ نزل بديلا في مباراة بلد الوليد في الدوري الإسباني، لتصبح مجموع دقائق مشاركته طوال الموسم نحو 320 دقيقة فقط في جميع المسابقات سجل خلالها هدفا واحدا وصنع اثنين.