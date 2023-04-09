شاهد.. ميسي يقود سان جيرمان للفوز على نيس والتحليق بصدارة الدوري الفرنسي

تغلب باريس سان جيرمان على مضيفه نيس بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتقدم الفريق الباريسي عن طريق ليونيل ميسي في الدقيقة الـ26، قبل أن يضيف سيرخيو راموس الهدف الثاني في الدقيقة الـ76.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 69 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 6 نقاط عن لانس صاحب المركز الثاني.

على الجانب الآخر تجمد رصيد نيس عند 45 نقطة في المركز الثامن.