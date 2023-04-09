شاهد- فوز "الملكي" بالليغا شبه مستحيل.. فياريال يقلب الطاولة على ريال مدريد ويهزمه بعقر داره

لقّن فياريال مضيفه ريال مدريد درسا قاسيا وفاز عليه 3-2 في المرحلة الـ28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعزز ريال سوسيداد موقعه في المربع الذهبي بعدما تغلب على خيتافي بهدفين دون رد، في الوقت الذي أنعش فيه أتلتيك بيلباو آماله في المشاركة الأوروبية بالموسم المقبل بعدما تغلب على إسبانيول 2-1، كما تغلب أوساسونا على إلتشي 2-1.

وعلى ملعب "سانتياغو برنابيو"، تقدم ريال مدريد بهدف عكسي سجله باو توريس بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ16 لكن النيجيري صامويل شوكويزي أدرك التعادل لفياريال قبل 6 دقائق من نهاية الشوط الأول.

وبعد مضي 3 دقائق من بداية الشوط الثاني أضاف النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور الهدف الثاني للنادي الملكي ثم أدرك خوسي لويس موراليس التعادل للفريق الضيف في الدقيقة الـ71.

وقبل 10 دقائق من النهاية تقمص صامويل شوكويزي دور البطولة وخطف هدف الفوز لفياريال.

وتوقف رصيد الريال عند 59 نقطة في المركز الثاني بفارق 12 نقطة خلف برشلونة المتصدر، ورفع فياريال رصيده إلى 47 نقطة في المركز الخامس.

وأفسد فياريال بذلك احتفالات الريال بالفوز العريض على ملعب برشلونة برباعية نظيفة في إياب المربع الذهبي لكأس ملك إسبانيا.