شاهد- سجل أول ثنائية في مسيرته.. تألق الزلزولي مع أوساسونا يزيد فرص عودته إلى برشلونة

واصل النجم المغربي عبد الصمد الزلزولي، التألق مع أوساسونا وقاده إلى تحقيق انتصار ثمين على إلتشي ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني.

وظل أوساسونا متأخرا بالنتيجة 1-0 حتى الدقائق العشرين الأخيرة، قبل أن يظهر الزلزولي ويسجل هدفين في الدقيقتين 71 و84، افتك بهما النقاط الثلاث من أنياب متذيل ترتيب "الليغا".

وتُعد هذه الثنائية الأولى للزلزولي في مسيرته الاحترافية، ونال على إثرها إشادة كبيرة من الحساب الرسمي للدوري الإسباني على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الذي وصفه "بالمتوهج"، "المميز"، "الحاسم"، "المنقذ".

❤ متوهج

❤ مميز

❤ حاسم

❤و منقــــــــــــــــــــذ إنه عبد الصمد الزلزولي يا عالم 🦁🇲🇦#OsasunaElche #LaLigaSantander pic.twitter.com/gM3n4IFz1t — LaLiga (@LaLigaArab) April 8, 2023

من جانبها، أكدت صحيفة "سبورت" (Sport) الإسبانية، أن الزلزولي المُعار من برشلونة إلى أوساسونا، بات عنصرا أساسيا ولا غنى عنه في تشكيلة المدرب إياغوبا أراساتي.

وترى الصحيفة أن الزلزولي لعب دورا بارزا في وصول فريقه إلى المباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا بإحرازه هدف الفوز في شباك أتلتيك بيلباو في ذهاب نصف النهائي (الإياب 1-1)، كما أن أمر وصول أوساسونا إلى المسابقات الأوروبية بات ممكنا.

ويتحل أوساسونا المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 38 نقطة، ويبتعد بفارق 6 نقاط عن فياريال صاحب المركز السادس المؤهل إلى مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي وفي رصيده 44 نقطة، قبل مواجهة ريال مدريد في الجولة ذاتها.

ومنذ وصوله إلى أوساسونا، شارك الزلزولي في 26 مباراة بجميع البطولات ولم يغب إلا عن 6 مباريات فقط، 4 بسبب الإصابة وواحدة للإيقاف والأخيرة كان فيها خارج القائمة، مسجلا 5 أهداف وصانعا اثنين.

وأسهمت أرقام الزلزولي مع أوساسونا، في مساعدة اللاعب على حجز مكان له في قائمة مواطنه وليد الركراكي مدرب المغرب، في مونديال قطر.

وتطرقت الصحيفة الإسبانية إلى مستقبل الزلزولي الذي يضع نصب عينيه العودة إلى برشلونة مع نهاية الموسم الجاري.

وأكدت "سبورت" أن الزلزولي سيخوض فترة الإعداد للموسم الجديد مع برشلونة، أما أمر بقائه من عدمه فسيتوقف على الاحتياجات الفنية والاقتصادية للنادي الكتالوني.

وأشارت إلى أن مستقبل الزلزولي مع برشلونة متوقف على 4 لاعبين هم: عثمان ديمبلي وفيران توريس وأنسو فاتي ورافينيا، لأن رحيل أحدهم سيفتح له أبواب العودة إلى الكامب نو.