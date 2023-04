شاهد- بركلة العقرب.. مهاجم مانشستر سيتي يسجل هدفا مذهلا في الدوري الإنجليزي للشباب

سجل مهاجم أكاديمية مانشستر سيتي اللاعب الشاب نيكو أورايلي هدف الفوز لفريقه بطريقة مذهلة في شباك فريق ميدلزبره، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تحت 18 عاما، أمس السبت.

وأحرز أورايلي الهدف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني بلمسة فنية رائعة، بعدما سدد الكرة على طريقة ركلة العقرب بشكل باغت لاعبي الفريق المنافس، ليهدي نقاط المباراة الثالثة لفريقه.

