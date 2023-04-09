شاهد- بركلة العقرب.. مهاجم مانشستر سيتي يسجل هدفا مذهلا في الدوري الإنجليزي للشباب

سجل مهاجم أكاديمية مانشستر سيتي اللاعب الشاب نيكو أورايلي هدف الفوز لفريقه بطريقة مذهلة في شباك فريق ميدلزبره، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تحت 18 عاما، أمس السبت.

وأحرز أورايلي الهدف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني بلمسة فنية رائعة، بعدما سدد الكرة على طريقة ركلة العقرب بشكل باغت لاعبي الفريق المنافس، ليهدي نقاط المباراة الثالثة لفريقه.

An unbelievable stoppage-time scorpion kick by Nico O'Reilly secures us 3️⃣ points! 🤯🦂 Back on 🔝 of the #U18PL! pic.twitter.com/X3pNYqpFj0 — Manchester City (@ManCity) April 8, 2023

وقبل الهدف المميز، كانت نتيجة اللقاء تشير إلى تعادل الفريقين 1-1، إلا أن المهاجم الشاب منح مانشستر سيتي الفوز في آخر لحظات المباراة.

وتغنى الحساب الرسمي للفريق الأول لنادي مانشستر سيتي بهدف لاعب أكاديميته، إذ نشر مقطعا مصورا للهدف وعلق عليه: "ركلة العقرب المذهلة في الوقت المحتسب بدل الضائع من نيكو أورايلي تؤمن لنا 3 نقاط".

وحصد الفيديو أكثر من مليون مشاهدة، وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين الذين أبدوا إعجابهم بالهدف.

وعلّق أحد المدونين قائلا "يجب أن يكون هذا أجمل هدف رأيته في حياتي، ولا يهمني أنه قادم من دوري الشباب".