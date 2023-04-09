بعد سقوط ريال مدريد أمام فياريال.. متى يعلن تتويج برشلونة بطلا للدوري الإسباني؟

بعد خسارة ريال مدريد المفاجئة على أرضه وبين جمهوره أمام فياريال في الجولة الـ28 من الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا)، بات برشلونة المتصدر أقرب للتتويج باللقب من أي وقت مضى، مع احتمال توسع الفارق بين الغريمين إلى 15 نقطة.

وتجمد رصيد ريال مدريد عند 59 نقطة، وبقي الفارق عند 12 نقطة خلف غريمه برشلونة، الذي يملك فرصة ذهبية لتوسيع الفارق إلى 15 نقطة، عندما يستضيف جاره جيرونا غدا الاثنين، في ختام مباريات الجولة ذاتها.

وتصب هذه النتائج في مصلحة النادي "الكتالوني"، الذي يقترب أكثر وأكثر من اللقب الـ26 في تاريخه، الذي من المتوقع حسمه رسميا مع نهاية منافسات الجولة 34، وتحديدا بعد الديربي ضد الجار "اللدود" إسبانيول، وفق صحيفة "سبورت" (sport) الإسبانية.

وتؤكد الصحيفة أن حسابات حسم اللقب تبدو بسيطة للغاية، فبإمكان برشلونة رفع فارق النقاط إلى 15 في حال فوزه على جيرونا، وذلك قبل 10 جولات من نهاية الموسم.

وأشارت إلى أنه في حال تساوى الفريقين في عدد النقاط، فإن فارق المواجهات المباشرة يميل لمصلحة ريال مدريد، على اعتباره فوزه في مرحلة الذهاب 3-1، وخسارته في الإياب 1-2.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن رجال المدرب تشافي هيرنانديز يتمتعون برفاهية الخسارة في 4 مباريات، وتعادل وحيد، في حال فوز ريال مدريد في جميع مبارياته المتبقية.

وتؤكد "سبورت" أنه في حال عدم تفريط ريال مديد بأي نقطة، وهو أمر غير مرجح -حسب الصحيفة- بالنظر إلى أن الفريق خسر 18 نقطة من أصل 42 بعد نهائيات كأس العالم 2022، فإن أقرب موعد سيتمكن فيه نادي برشلونة من الاحتفال باللقب رسميا، سيكون قبل انطلاق مباراته أمام ضيفه ريال سوسيداد في الجولة 35، طبعا في حال فوزه بجميع المباريات حتى ذلك الوقت، من دون النظر إلى نتائج "الغريم".

سبوتيفاي كامب نو على موعد مع ديربي كتلوني يوم الاثنين ❤️💛 ⚽ برشلونة 🆚 جيرونا pic.twitter.com/C1pAQ3an7X — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) April 7, 2023

وتوضح الصحيفة أنه كلما فقد ريال مدريد نقاطا، خاصة في ظل منافسته على لقب دوري أبطال أوروبا، فإن ذلك سيقرب برشلونة من اللقب في وقت مبكر، وربما قبل الجولة 33.

والمباريات المتبقية لبرشلونة ستكون أمام فرق: جيرونا، خيتافي، أتلتيكو مدريد، رايو فاليكانو، ريال بيتيس، أوساسونا، إسبانيول، ريال سوسيداد، بلد الوليد، ريال مايوركا، سيلتا فيغو.

في حين أن المباريات المتبقية لريال مدريد ستكون أمام فرق: قادش، سيلتا فيغو، جيرونا، ألميريا، ريال سوسيداد، خيتافي، فالنسيا، رايو فاليكانو، إشبيلية، أتلتيك بلباو.