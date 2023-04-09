بالفيديو – يوسف النصيري: الصيام يقربني أكثر إلى الله ويُحسّن قدراتي البدنية

أكد الدولي المغربي يوسف النصيري، مهاجم فريق إشبيلية الإسباني لكرة القدم، أن صيام شهر رمضان المبارك يسهم في تحسين قدراته البدنية، مشيرا إلى أنه لا يواجه أي صعوبات في خوض المباريات والتدريبات خلال الصيام.

وأجرى النصيري مقابلة نشرها الحساب الرسمي لنادي إشبيلية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تحدث فيها عن عاداته خلال الشهر الفضيل.

وقال النصيري "شهر رمضان يجعلنا نتقرب أكثر إلى الله، وفي الوقت نفسه أحاول الحفاظ على جسدي بعدم تناول الكثير من الطعام".

مهاجمنا المغربي يوسف النصيري @ennesyri9 يتحدث عن عاداته وتفاصيل يومه في شهر رمضان 🎙#إشبيلية | #رمضان_كريم pic.twitter.com/omSGTEPnEO — Sevilla FC Arabic (@SevillaFC_ARA) April 8, 2023

وأضاف "أحاول تناول المأكولات المفيدة للجسم من الناحية الصحية من أجل استعادة ما فقدته خلال ساعات الصيام".

وأقر الدولي المغربي بوجود بعض الصعوبات لصيام رمضان، خاصة في الأيام الأولى من الشهر الفضيل.

وقال "الصعوبات تكون في الأيام الأولى فقط، وبعد ذلك يصبح الأمر عاديا، ويعتمد ذلك على نوعية الطعام، إذا تناولت طعاما مفيدا فلن تشعر بالجوع".

وفي الوقت نفسه، أكد النصيري أنه لا يواجه أي صعوبات أثناء خوض التدريبات أو المباريات في نهار رمضان.

وأوضح "بالنسبة لي يكون يوما عاديا، فأنا أتدرب بشكل طبيعي، ثم أعود إلى المنزل من أجل نيل قسط من الراحة، ثم أنتظر موعد الإفطار".

وشدد اللاعب، الذي شارك مع منتخب المغرب في نهائيات كأس العالم في نسختين متتاليتين روسيا 2018 وقطر 2022، على أن رمضان في وجود العائلة يختلف كليا عن قضائه منفردا.

🇲🇦 يوسف النصيري نجم المغرب يرتقي ارتقاء تاريخي ليمنح اسود الاطلس التقدم امام البرتغال وسط ذهول كريستيانو رونالدو من الدكة 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 المغرب 1 البرتغال 0 pic.twitter.com/1Vuu5N4mi4 — EPL World (@EPLworld) December 10, 2022

وبيّن "في وجود العائلة أخرج معهم لرؤية الأصدقاء، ونتقابل ونلعب ونصلي ونفطر سويا، أما هنا في إسبانيا فأنا أصوم وأبقى أطول وقت ممكن في المنزل".

وأتم النصيري "مع العائلة أكون أكثر نشاطا، أما بمفردي فأحاول الحصول على الراحة أكثر، ولا أفكر في الخروج كثيرا، لأننا نستيقظ مبكرا، وأحيانا يكون الجو حارا وأحيانا أخرى باردا، وفي بعض الأوقات نشعر بالعطش، لذا أحرص على البقاء في المنزل".

وشارك النصيري مع إشبيلية في 35 مباراة بجميع البطولات هذا الموسم 2022-2023، سجل خلالها 13 هدفا، منها 7 في الدوري الإسباني، وهو الهداف الأول لفريقه منذ بداية الموسم.