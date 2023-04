بالفيديو- سواريز حسم النتيجة.. عراك بين اللاعبين وبطاقات حمراء تفسد نهائي الدوري البرازيلي

سواريزأفسد عراك بين لاعبي فريقي غريميو وكاشياس نهائي ولاية ريو غراندي دو سول (غاوتشو) لكرة القدم في البرازيل، عقب دخول اللاعبين في مناوشات فور إطلاق الحكم صفارة نهاية اللقاء، الذي انتهى بفوز غريميو 1-صفر.

ونشرت قناة "غي غلوبو" البرازيلية، عبر حسابها على تويتر، اليوم الأحد مقطع فيديو يظهر المناوشات التي حدثت بين لاعبي الفريقين في نهاية المباراة.

وبدأت اللقطة مع إطلاق الحكم صفارة النهاية في الدقيقة الـ14 من الوقت المحتسب بدل الضائع، حيث ركل مهاجم "كاشياس" حارس مرمى غريميو، الذي ارتمى على الأرض لالتقاط إحدى الكرات المسددة من فريق كاشياس.

Já virou tradição: se é jogo decisivo do Gauchão, tem treta… Juiz encerrou a partida e ninguém percebeu, ninguém comemorou… #ge pic.twitter.com/mUl8JFlxlE

هذا التصرف دفع أحد لاعبي "غريميو" إلى مهاجمة اللاعب الذي ركل الحارس، واندلع العراك والتدافع بين لاعبي الفريقين، الأمر الذي دفع الحكم إلى إشهار البطاقة الحمراء في وجه لاعب من كل فريق، على الرغم من نهاية المواجهة.

وبعد اللقطة احتفل غريميو بالتتويج بدوري الولاية بعد فوزه أمس السبت في لقاء الإياب وتعادله ذهابا 1-1، ليحقق لقب الدوري المحلي للمرة السادسة على التوالي.

O gol do título foi dele, do artilheiro, El Pistolero @LuisSuarez9 ! ⚽️ Luisito marcou de pênalti e garantiu a vitória Tricolor por 1 a 0 sobre o Caxias, placar da conquista do hexa! #Gauchão2023 #GRExCAX pic.twitter.com/TJVF4Xa5UN

— Grêmio FBPA (@Gremio) April 9, 2023