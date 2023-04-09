شاهد.. أرسنال المتصدر يهدر نقطتين بتعادل مثير مع ليفربول
فرّط أرسنال في تقدمه بهدفين وتعادل 2-2 مع ليفربول صاحب الأرض، ونجا من الخسارة في اللحظات الأخيرة، لكنه خسر نقطتين ثمينتين في الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريميرليغ) اليوم الأحد.
وكان أرسنال في طريقه لتعزيز تصدره للدوري بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي، لكنه يتقدم الآن بـ6 نقاط على حامل اللقب الذي يملك مباراة واحدة مؤجلة إلى جانب مواجهة منتظرة بين الفريقين.
⚽️🧠 ذكاء مارتينيلي يمنح التقدم لآرسنال#الدوري_الإنكليزي_الممتاز | #ليفربول_آرسنال #PremierLeague | #LIVARS pic.twitter.com/zKhPwJQjbo
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 9, 2023
وتقدم غابرييل مارتينيلي بهدف لأرسنال بعد 8 دقائق، وأضاف غابرييل جيسوس الهدف الثاني بضربة رأس في الدقيقة 28.
⚽️🔥 الثاني للمدفعجية برأسية خيسوس#الدوري_الإنكليزي_الممتاز | #ليفربول_آرسنال #PremierLeague | #LIVARS pic.twitter.com/CcWIsVCvgX
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 9, 2023
وقلص محمد صلاح الفارق لأصحاب الأرض بمتابعة كرة من مدى قريب قبل الاستراحة بـ3 دقائق، لكنه أضاع في الشوط الثاني فرصة إدراك التعادل وسدد ركلة جزاء خارج المرمى تماما.
⚽️🔥 محمد صلاح يقلص الفارق لليفربول#الدوري_الإنكليزي_الممتاز | #ليفربول_آرسنال #PremierLeague | #LIVARS pic.twitter.com/9CHadBvCb3
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 9, 2023
لكن قبل نهاية الوقت الأصلي بـ3 دقائق، سجل البديل روبرتو فيرمينو بضربة رأس من مدى قريب بعد تمريرة ترينت ألكسندر-أرنولد.
⚽️🔥 التعادل للريدز عن طريق فيرمينيو#الدوري_الإنكليزي_الممتاز | #ليفربول_آرسنال#PremierLeague | #LIVARS pic.twitter.com/DrOIdHGB7a
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 9, 2023
وفي الوقت بدل الضائع، أهدر صلاح فرصة خطيرة من مدى قريب، ثم أطلق تسديدة متقنة من الجانب الأيمن حولها الحارس آرون رامسديل إلى ركلة ركنية، وأهدر زميله إبراهيما كوناتي فرصة بصدره أيضا.
🥅 محمد صلاح يُهدر ركلة الجزاء#الدوري_الإنكليزي_الممتاز | #ليفربول_آرسنال#PremierLeague | #LIVARS pic.twitter.com/Z5TBOtdQX2
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 9, 2023
وأصبح رصيد أرسنال المتصدر 73 نقطة من 30 مباراة، ويأتي خلفه سيتي حامل اللقب برصيد 67 نقطة من 29 مباراة.
ولدى ليفربول 44 نقطة في المركز الثامن، لكنه تعرض لضربة جديدة في سعيه للوجود بالمربع الذهبي والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إذ يتأخر بفارق 12 نقطة عن مانشستر يونايتد رابع الترتيب الذي خاض 29 مباراة.
⏱️🤯 دقائق أخيرة حبست الأنفاس في مباراة ليفربول وآرسنال#الدوري_الإنكليزي_الممتاز | #ليفربول_آرسنال#PremierLeague | #LIVARS pic.twitter.com/KQgC6HVwDZ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 9, 2023