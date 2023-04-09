رياضة

التحقيق في تعرض روبرتسون لاعب ليفربول لاعتداء من الحكم المساعد

Premier League - Liverpool v Arsenal
الحكم المساعد هاتزيداكيس (يمين) بعد اعتراض لاعبي ليفربول على ضربه لروبرتسون (رويترز)
9/4/2023

ستحقق السلطات في مزاعم بتعرض آندي روبرتسون لاعب ليفربول لاعتداء بالمرفق من الحكم المساعد بعد نهاية الشوط الأول في أنفيلد أمام أرسنال المتصدر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وظهرت لقطة فيديو لروبرتسون لاعب منتخب أسكتلندا خلال التوجه نحو الحكم المساعد بين الشوطين، وبدا أن الحكم قسطنطين هاتزيداكيس دفع اللاعب بمرفقه واستكمل طريقه.

وقالت لجنة الحكام المحترفين في إنجلترا إن "اللجنة تدرك حدوث واقعة بمشاركة الحكم قسطنطين هاتزيداكيس وآندرو روبرتسون مدافع ليفربول بين شوطي مباراة ليفربول مع أرسنال في أنفيلد".

وأضافت "سنراجع الواقعة بشكل كامل بمجرد نهاية المباراة".

وفي مباراة مثيرة ومتقلبة، كافح ليفربول بعد التأخر بهدفين وتعادل 2-2 كما أهدر عدة فرص لانتزاع الانتصار على أرضه.

المصدر : رويترز