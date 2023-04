"أتمنى انتقاله لأحد هذين الفريقين".. رابح ماجر ينصح صلاح بمغادرة الدوري الإنجليزي

تمنى أسطورة كرة القدم الجزائرية رابح ماجر، انتقال الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، إلى أحد أكبر ناديين في الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويرى ماجر أن على صلاح أن يجرّب حظه مع ريال مدريد أو برشلونة، مؤكدا أن ذلك لو تحقق، سيكون بمثابة خطوة إلى الأمام في مسيرة النجم المصري.

وقال ماجر في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" (sport) الإسبانية "في الحقيقة أتمنى رؤية صلاح في المستقبل بقميص ريال مدريد أو برشلونة، فإن ذلك سيكون بمثابة دفعة جديدة في مسيرته الكروية".

وأضاف "خطوة صلاح بتجديد عقده مع ليفربول في الصيف الماضي (2022) هي اعتراف من قبل اللاعب بالجميل اتجاه ناديه الحالي، لكنني وبشكل شخصي ما زلت أود رؤيته مع برشلونة أو الريال".

وأثنى ماجر على مسيرة صلاح مع ليفربول، فقال "محمد أظهر كامل إمكانياته مع "الريدز"، وهو شيء لم يستطع فعله مع تشلسي".

وواصل "في ليفربول شعر صلاح بالرضا، وساعدوه على إخراج أفضل ما لديه في كرة القدم، ما جعل مسيرته رائعة".

وانضم صلاح إلى ليفربول في يوليو/تموز 2017 قادما من روما، كما جدد عقده مع الفريق في الصيف الماضي، حتى يونيو/حزيران 2025.

ومنذ ذلك الحين سجل صلاح 179 هدفا وقدم 74 تمريرة حاسمة، في 295 مباراة بجميع البطولات، محققا العديد من الأرقام القياسية.

كما قاد الفريق للفوز بجميع الألقاب الممكنة، وهي الدوري الإنجليزي الممتاز، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، الدرع الخيرية (السوبر الإنجليزي)، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

أما ماجر، فخاض بوصفه لاعبا مسيرة احترافية رائعة في أوروبا، حيث سبق له الدفاع عن ألوان فريقي فالنسيا وبورتو.

وقاد ماجر بورتو، للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في موسم 1986-1987، بعد تسجيله هدف التعادل في شباك بايرن ميونخ، قبل أن يهدي زميله غواري الفريق البرتغالي هدف الفوز.

ولم يكن هذا اللقب الوحيد لماجر مع بورتو، إذا أضاف إليه 7 ألقاب أخرى، هي اثنان في الدوري البرتغالي، ومثلهما في كأس البرتغال وكأس السوبر البرتغالي، ولقب وحيد في كأس الإنتركونتيننتال.

