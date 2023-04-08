30 هدفا في 27 مباراة بالبريمرليغ هذا الموسم.. هالاند يقود مانشستر سيتي لفوز ساحق جديد

اكتسح مانشستر سيتي مضيفه ساوثهامبتون 4-1 اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورفع سيتي رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثاني بفارق 5 نقاط خلف أرسنال المتصدرن الذي يواجه ليفربول غدا الأحد، علما بأن سيتي لديه مباراة مؤجلة، حيث خاض 29 مباراة، في حين سيلعب أرسنال غدا مباراته رقم "30″.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 23 نقطة في المركز 20 الأخير.

وتقدم سيتي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عن طريق إيرلينغ هالاند قبل أن يضيف جاك غريليش الهدف الثاني في الدقيقة 58.

يا اخي وايـــد حلو 😻 سلاح غوارديولا الفتاك يبصم على هدف غاية في الجمال #الدوري_الإنكليزي_الممتاز #PremierLeague pic.twitter.com/5IcO4F34lh — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 8, 2023

وفي الدقيقة 68، سجل هالاند الهدف الثاني له والثالث للسيتي بضربة مقصية رائعة، قبل أن يسجل سيكو مارا هدف ساوثهامبتون الوحيد في الدقيقة 72، وفي الدقيقة 76 اختتم البديل جوليان ألفاريز رباعية سيتي بهدف من ضربة جزاء.

وبثنائيته التي سجلها اليوم، وصل الدولي النرويجي هالاند إلى هدفه رقم "30" من 27 مباراة بالبريميرليغ.