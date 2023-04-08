انتفاضة بنزيمة تؤرق ليفاندوفسكي.. المنافسة تشتعل على لقب هداف "الليغا"

يشتعل الصراع على جائزة الهداف في الدوري الإسباني لكرة القدم "بيتشيتشي" (Pichichi) بين البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، والفرنسي كريم بنزيمة هداف ريال مدريد، في سباق يمكن وصفه بأنه "كلاسيكو" آخر بين النجمين.

وفي ظل اقتراب برشلونة من استعادة لقب "الليغا" الغائب عن خزائن النادي منذ موسم 2018-2019، حيث يبتعد عن غريمه ريال مدريد بفارق 12 نقطة، أضاف ليفاندوفسكي وبنزيمة بعضا من الإثارة على سباق "الهداف" مع بقاء 11 جولة من النهاية.

ويعتلي ليفاندوفسكي صدارة هدافي "الليغا" برصيد 17 هدفا، ويبتعد بفارق 3 أهداف فقط عن بنزيمة "المتألق" و"المتوهج" الأسبوع الماضي.

ويدخل هذا الصراع جولة جديدة بدءا من الليلة، حيث يستقبل ريال على ملعبه "سانتياغو بيرنابيو" ضيفه فياريال لحساب الأسبوع الـ 28 من البطولة.

This season: • Robert Lewandowski at Barcelona – 27 goals • Karim Benzema at Real Madrid – 21 goals On Wednesday they meet ⚔️🔥 pic.twitter.com/AUdDH7Pzoz — BarçaTimes (@BarcaTimes) April 3, 2023

وجاء بنزيمة (35 عاما) على رأس قائمة الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال الذي أكد أن فريقه ما زال يفكر في لقب الدوري رغم صعوبة المهمة.

ويدخل المهاجم الفرنسي مباراة فياريال منتشيا بثلاثيتين متتاليتين (2 هاتريك) الأولى في مرمى بلد الوليد بالجولة الماضية والتي سجلها في خلال 7 دقائق (29، 32، 36) في المباراة التي انتهت بسداسية "ملكية".

أما الثانية فهز بها شباك الغريم برشلونة في إياب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا، وقاد من خلالها "الميرنغي" للمباراة النهائية.

وتشير صحيفة "موندو ديبورتيفو" (Mundo Deportivo) إلى أنه رغم عدم احتساب ثلاثية برشلونة في سباق هدافي الدوري، فإن ذلك سيكون حافزا إضافيا للمهاجم الفرنسي لكي يضيق الخناق على ليفاندوفسكي.

ومن الممكن أن يكون فياريال هو الضحية الجديدة لتألق بنزيمة الفترة الأخيرة، ولا تستبعد الصحيفة الإسبانية أن يبصم الفرنسي على ثلاثيته الثالثة خلال 9 أيام.

ملخص سداسية ريال مدريد في مرمى ريال بلد الوليد في مباراة أسرع هاتريك للحكومة كريم بنزيما 📺#RealMadridRealValladolid 6-0 pic.twitter.com/3xeyBoucV4 — LaLiga (@LaLigaArab) April 2, 2023

أما ليفاندوفسكي (34 عاما) فيحافظ على الصدارة منذ الجولة الثالثة التي وصل إليها وفي رصيده 4 أهداف، وساهم في وضع فريقه على قمة جدول الترتيب برصيد 71 نقطة.

وغاب المهاجم البولندي عن التسجيل في 4 مباريات من آخر 15 جولة (ألميريا، فالنسيا، أتلتيك بيلباو، ريال مدريد) منها واحدة بداعي الإصابة (فالنسيا) ثم استعاد حسه التهديفي ضد إليتشي وهز شباكه مرتين.

وبإمكان المهاجم البولندي مواصلة هوايته في التسجيل، حين يستقبل برشلونة جاره جيرونا، لحساب الجولة ذاتها من "الليغا" الاثنين المقبل.

وتأثر ليفاندوفسكي بقلة الإمداد الهجومي، بغياب زميليه عثمان ديمبيلي، وبيدري غونزاليس بداعي الإصابة، ومع ذلك ما زال في صدارة الهدافين.

وسجل النجم البولندي 13 هدفا في أول 12 مباراة بالدوري، لكن أرقامه تراجعت إلى 4 أهداف فقط في آخر 11 مباراة.

وسجل أهدافه الـ 17 في 23 مباراة (0.73 هدف بالمباراة الواحدة) بينما أحرز بنزيمة 14 هدفا في 17 مباراة (0.82) وهو ما يمنحه أفضلية طفيفة في متوسط التسجيل.

يُذكر أن ليفاندوفسكي هز الشباك 17 مرة دون أن يفعل ذلك من علامة الجزاء، علما بأنه أضاع واحدة ضد ألميريا، بينما سجل بنزيمة 5 ضربات جزاء وأضاع واحدة أيضا.