انتصاران لمانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد.. صراع المركز الثالث في البريميرليغ يتواصل

بفوز نيوكاسل يونايتد على برينتفورد 2-1 ومانشستر يونايتد على إيفرتون بهدفين نظيفين، يبقى الوضع على ما هو عليه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ)، نيوكاسل ثالثا و"المانيو" رابعا ويظل صراع المركز الثالث متواصلا.

وقلب "الماكبايس" تأخره بهدف إلى فوز على مضيفه برينتفورد 2-1 اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ30 من البريميرليغ.

وتقدم برينتفورد عن طريق إيفان توني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ضربة جزاء، قبل أن يسجل ديفيد رايا حارس برينتفورد هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 54. وفي الدقيقة 61، سجل ألكسندر إيزاك الهدف الثاني لنيوكاسل.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع. على الجانب الآخر، تجمد رصيد برينتفورد عند 43 نقطة في المركز التاسع.

وفي الجولة نفسها، واصل مانشستر يونايتد عروضه القوية هذا الموسم، وفاز على ضيفه إيفرتون بهدفين نظيفين.

وتقدم مانشستر يونايتد بهدف سجله سكوت مكتوميناي في الدقيقة 36، وأضاف أنتوني مارسيال الهدف الثاني في الدقيقة 71.

وفي أول مباراة تحت قيادة مديره الفني فرانك لامبارد، تعرض تشلسي للخسارة أمام مضيفه وولفرهامبتون بهدف نظيف سجله ماتيوس نونيز في الدقيقة 31.

ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى 31 نقطة في المركز الـ12، بفارق 8 نقاط خلف تشلسي صاحب المركز الـ11.

كما قاد هاري كين فريق توتنهام للفوز على ضيفه برايتون 2-1.

وتقدم سون هيونغ مين لتوتنهام في الدقيقة العاشرة، قبل أن يدرك لويس دانك التعادل لبرايتون في الدقيقة 34.

وفي الدقيقة 79، سجل كين الهدف الثاني لتوتنهام، ليقود فريقه لتحقيق الفوز ورفع رصيده إلى 53 نقطة في المركز الخامس، في حين تجمد رصيد برايتون عند 46 نقطة في المركز السابع.

وفي مباراة أخرى ضمن منافسات الجولة ذاتها، فاز ويستهام على مضيفه فولهام بهدف نظيف، وبالنتيجة نفسها تغلب بورنموث على مضيفه ليستر سيتي.

كما فاز أستون فيلا على ضيفه نوتنغهام فورست بهدفين دون رد.