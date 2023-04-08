استغنى عن لاعب ضمه مقابل 65 مليون دولار.. غوارديولا لا يغير عاداته

قال مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا إن المدافع كايل ووكر لا يمكنه اللعب في دور الظهير العكسي في طريقة لعبه الحالية، موضحا قراره بترك الدولي الإنجليزي على مقاعد البدلاء في آخر مباراتين بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان ووكر جزءا لا يتجزأ من دفاع سيتي، وخاض 23 مباراة في كافة المسابقات هذا الموسم، لكن غوارديولا اختار جون ستونز في مركز الظهير الأيمن في فوزه 4-1 على ضيفه ليفربول و1-صفر على ملعب كريستال بالاس.

وأشاد غوارديولا بسرعة ووكر (32 عاما) لكنه قال إنه لا يمتلك الخصائص للعب في المركز العكسي، حيث يتحرك الظهير للداخل إلى المساحة في وسط الملعب للسيطرة على الاستحواذ.

وقال غوارديولا للصحفيين أمس الجمعة "لا يمكنه فعل ذلك، سيكون دائما يتمتع بالسرعة؛ سيكون كايل سريعا عندما يبلغ من العمر 60 عاما. للعب في الداخل، يجب أن تكون لديك حركات محددة، ليس لديه كل المميزات".

وتابع إنه "لعب ظهيرا كاملا قادما للداخل في الماضي مع 4 مدافعين في الخلف، وقدم أداء جيدا، ولكن هذه الطريقة المكونة من 3 مدافعين في الخلف وثنائي في الوسط لا يمكنه فعل ذلك".

وضم "السيتيزنز" ووكر عام 2017 من غريمه توتنهام بعقد لمدة 5 سنوات. وذكرت وسائل إعلام بريطانية -وقتها- أن قيمة صفقة التعاقد وصلت إلى نحو 65 مليون دولار، ليكون أغلى مدافع في العالم.

ويسافر سيتي إلى ساوثهامبتون متذيل الترتيب في وقت لاحق اليوم السبت، ويسعى لتقليص الفارق مع أرسنال في الصدارة إلى 5 نقاط.