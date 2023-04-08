أسباب توقف مفاوضات تجديد عقد ديمبيلي مع برشلونة

أكد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة -في أكثر من مناسبة- أن النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي ركن أساسي في حاضر الفريق ومستقبله، وكافح المدرب الإسباني من أجل بقاء الدولي الفرنسي هذا الموسم في الكامب نو.

وينتهي عقد ديمبيلي صيف 2024، ولكن مفاوضات تجديد عقده توقفت لأنه يطالب برفع راتبه الذي يتقاضاه في عقده القديم، ورغم أن البرسا يرغب في الإبقاء على ديمبيلي، فإنه سيكون من الصعب رفع سقف فاتورة الرواتب.

وكانت الاتصالات بين النادي واللاعب تسارعت في الآونة الأخيرة، لأن برشلونة أراد حل هذه المشكلة قبل نهاية الموسم لتجنب مسلسل جديد، لكن الأمر -على ما يبدو- لن يكون سهلا والاتفاق بين الطرفين بات معقدا.

وخلال المفاوضات، أوضح الفريق الكتالوني أنه لن يكون قادرا على زيادة راتب اللاعب، وأكثر ما يمكن تقديمه هو راتب العقد القديم.

ووضعت إصابة ديمبيلي وابتعاده عن الملاعب التجديد جانبا على أن تستمر المفاوضات عندما يعود للعب، وقد تكون لدى برشلونة رؤية أوضح لمستقبله الاقتصادي، وسيكون قادرا على اتخاذ القرار.

وحسب صحيفة "سبورت" (Sport) الإسبانية، فإن ديمبيلي واضح جدا في رغبته في الاستمرار مع الفريق الكتالوني، لكن وكيل أعماله يطالب بأن يحظى اللاعب بتقدير مادي أكبر، ولهذا فتح باب المفاوضات والخيارات على مصراعيه ولا شيء مستبعد، ولهذا يعتقد البرسا أنه تجب تسوية هذه المشكلة الصيف المقبل أو فتح الباب لرحيل اللاعب في الميركاتو الصيفي.