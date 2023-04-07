لم يتواجدا في قائمة "المليارديرات".. كم تبلغ ثروة ميسي ورونالدو؟

رغم تقاضيهما عشرات ملايين الدولارات سنويا، فقد غاب اسما النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، والأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان؛ عن قائمة "المليارديرات" التي أصدرتها مجلة "فوربس" العالمية.

يُنظر إلى ميسي وكريستيانو على أنهما من أساطير لعبة كرة القدم، وهناك كثير من النقاد والمحللين والمتابعين يعدّون "البولغا" الأفضل في التاريخ، خاصة مع نجاحه في التتويج مع منتخب الأرجنتين بلقب مونديال قطر.

وذكرت تقارير إعلامية أن صافي ثروة ميسي ورونالدو تبلغ نحو مليار دولار بفارق كبير عن الرياضيين الوحيدين اللذين لا زالا ينشطان في الميدان وتواجدا في القائمة، وهما الثنائي الأميركي ليبرون جيمس أسطورة دوري كرة السلة الأميركية، وتايغر وودز أسطورة الغولف.

وتتفوق ثروة الثنائي الأميركي ما يملكه الثنائي الأرجنتيني والبرتغالي بمقدار الضعف.

وتبلغ صافي ثروة "وودز" نحو 1.1 مليار دولار، أما مواطنه جيمس فربح طوال مسيرته المهنية مليار دولار، وفق مجلة "فوربس" الأميركية؛ مما يعني أن ثروة الثنائي مجتمعة وصلت إلى 2.1 مليار دولار.

وبناء على هذه الأرقام، يؤكد "سبورتس كيدا" أن هذا المبلغ أكثر من ضعف صافي ثروة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو مجتمعين بقيمة نحو مليار دولار.

وتُوج وودز بـ15 بطولة كبرى في الغولف، بالإضافة إلى 82 لقبا أخرى في بطولات المحترفين.

أما جيمس أسطورة لوس أنجلوس ليكرز، فقد توج ببطولة الدوري الأميركي للمحترفين 4 مرات، ونجح في تحطيم الرقم القياسي في عدد النقاط المسجلة بالبطولة الأشهر عالميا، وذلك في فبراير/شباط 2023، عندما وصل حينها إلى 38 ألفا و600 نقطة.

وتصدر ميسي قائمة مجلة "فوربس" للرياضيين الأعلى أجرا عام 2022، إذ جمع 130 مليون دولار، يليه جيمس بـ121 مليونا، ثم رونالدو بـ115 مليونا، وفق مجلة "فوربس".

وكان الثنائي جيميس وودز انضما إلى قائمة "المليارديرات" الجدد في عالم الرياضة، التي تضم 12 مليارديرا، وهما الوحيدان اللذان لا يزالان في الميدان.

وجاء وودز وجيمس في المركزين الثامن والتاسع على الترتيب في قائمة "فوربس"، بعد روبرت وودي جونسون (3.4 مليارات دولار)، ولاري تانينباوم (2 مليار)، وديفيد بليتسر ومارك ديفيس (1.9 مليار)، وإيمي أدامز (1.7 مليار)، وإيرفينغ غروسبيك (1.6)، والأشقاء هال وجنيفر وجيسيكا شتاينبرينز 1.3 مليار لكل منهم)، ثم وودوز جيمس، وأخيرا توتو وولف (مليار).