شاهد.. احتفال "عنيف" لدكة بدلاء ريال مدريد بعد الهدف الأول بمرمى برشلونة

يبدو أن تأهل ريال مدريد إلى نهائي كأس ملك إسبانيا بعد الفوز الساحق برباعية نظيفة على برشلونة في "الكامب نو"، لم يكن متوقعا من لاعبي ريال مدريد وخاصة دكة بدلاء النادي الملكي.

ورصدت الكاميرات احتفالا جنونيا للمدرب كارلو أنشيلوتي -المعروف بهدوئه ورصانته- وابنه ومساعده دافيد واللاعب داني سيبايوس بعد الهدف الأول الذي سجله فينيسيوس جونيور والذي جاء من هجمة مرتدة.

وتفيد صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية أن "رد فعل المدرب الإيطالي الذي لا يتفاعل بسهولة مع الأهداف والانتصارات يؤكد أهمية هذا الهدف". كما تظهر اللقطات كيف أمسك اللاعب سيبايوس بدافيد أنشيلوتي نجل ومساعد كارلو بطريقة "عنيفة" كما لو كانت دكة بدلاء "الكامب نو" حلبة مصارعة.

واعتذر سيبايوس بطريقة ساخرة عن عدوانيته بالاحتفال على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتشير الصحيفة إلى أنه "من المؤكد أن مساعد مدرب ريال مدريد وأنصار النادي سعداء باحتفال سيبايوس بأهداف لا تقل أهمية عن هدف الأربعاء الماضي".

