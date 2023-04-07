دربه قبل 14 عاما.. تشلسي يخطط للتعاقد مع أنشيلوتي مجددا

فجّر تقرير مفاجأة من العيار الثقيل، تتعلق بمستقبل الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي لفريق ريال مدريد الإسباني.

وتزداد الشائعات حول مستقبل أنشيلوتي في ظل المعلومات التي تتحدث عن إمكانية توليه تدريب منتخب البرازيل، حال رحيله عن ريال مدريد الإسباني نهاية الموسم الجاري.

وذكرت شبكة "إي إس بي إن" (ESPN) العالمية، أنه وفي ظل الشائعات التي تطارد أنشيلوتي، فإن هناك فريقا آخر أطل برأسه وأبدى اهتمامه بالتعاقد مع الإيطالي المخضرم.

وأوضحت أن هذا الفريق هو تشلسي الذي سبق لأنشيلوتي ودربه في الفترة ما بين يوليو/تموز 2009 ومايو/أيار 2011.

وأعلن تشلسي أمس الخميس، تعيين لاعبه ومدربه السابق فرانك لامبارد مدربا مؤقتا حتى نهاية الموسم الجاري.

Carlo Ancelotti will be considered for a return to Chelsea for a second spell as manager should he leave Real Madrid, sources have told ESPN's @MarkOgden_. pic.twitter.com/rraGi1TVFO — ESPN FC (@ESPNFC) April 7, 2023

ومن المقرر أن يواجه أنشيلوتي فريقه القديم يومي 12 و18 أبريل/نيسان الجاري، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ذهابا في مدريد وإيابا في لندن على الترتيب.

وأكدت شبكة "إي إس بي إن" أن إدارة تشلسي فكرت في التعاقد مع أنشيلوتي لقيادة الفريق في الموسم المقبل، ويرون فيه المدرب المثالي للفريق، بالنظر إلى شخصيته الهادئة في إدارة غرفة الملابس.

وتشير الشبكة إلى أنها حصلت على معلومات من مصادر مقربة من أنشيلوتي بأنه يعلم تماما أن منصبه في خطر كبير في حال لم ينجح مع ريال مدريد في الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي، والـ15 في تاريخ "الميرنغي".

وإلى جانب أنشيلوتي، فإن هناك العديد من الأسماء على طاولة مُلاك تشلسي للتعاقد مع أحدهم في الموسم المقبل 2023-2024، أبرزهم الإسباني لويس إنريكي والألماني جوليان ناغلسمان والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

Should Carlo Ancelotti join Chelsea if he were to leave Real Madrid? 🏆 pic.twitter.com/mQUllXWnEr — ESPN UK (@ESPNUK) April 7, 2023

وفي الموسمين اللذين قضاهما الإيطالي، البالغ من العمر 63 عاما، مع "البلوز" تُوج فيهما مع الفريق بثنائية الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي (2009-2010).

وخلال تلك الفترة، قاد أنشيلوتي الفريق اللندني في 109 مباريات في جميع البطولات، حقق الفوز 68 مرة وتعادل في 17 مباراة وخسر 24 مواجهة.

وفي تلك الحقبة سجل هجوم تشلسي 250 هدفا، بينما اهتزت شباكه 102 مرة.