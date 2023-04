دربه قبل 14 عاما.. تشلسي يخطط للتعاقد مع أنشيلوتي مجددا

فجّر تقرير مفاجأة من العيار الثقيل، تتعلق بمستقبل الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي لفريق ريال مدريد الإسباني.

وتزداد الشائعات حول مستقبل أنشيلوتي في ظل المعلومات التي تتحدث عن إمكانية توليه تدريب منتخب البرازيل، حال رحيله عن ريال مدريد الإسباني نهاية الموسم الجاري.

وذكرت شبكة "إي إس بي إن" (ESPN) العالمية، أنه وفي ظل الشائعات التي تطارد أنشيلوتي، فإن هناك فريقا آخر أطل برأسه وأبدى اهتمامه بالتعاقد مع الإيطالي المخضرم.

وأوضحت أن هذا الفريق هو تشلسي الذي سبق لأنشيلوتي ودربه في الفترة ما بين يوليو/تموز 2009 ومايو/أيار 2011.

وأعلن تشلسي أمس الخميس، تعيين لاعبه ومدربه السابق فرانك لامبارد مدربا مؤقتا حتى نهاية الموسم الجاري.

Carlo Ancelotti will be considered for a return to Chelsea for a second spell as manager should he leave Real Madrid, sources have told ESPN's @MarkOgden_. pic.twitter.com/rraGi1TVFO

— ESPN FC (@ESPNFC) April 7, 2023