تقام في مايو/أيار المقبل.. التصنيف الرسمي لقرعة كأس آسيا 2023

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم -اليوم الجمعة- عن التصنيف الرسمي لقرعة كأس آسيا 2023 في قطر، والتي تقام في 11 مايو/أيار، عقب الإعلان عن التصنيف الجديد في الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا).

ووفقا لبيان نشره الاتحاد الآسيوي على موقعه الإلكتروني، جاء (العنابي) منتخب قطر المضيف وبطل النسخة الماضية في الموقع الأول ضمن الوعاء الأول في سحب القرعة التي تقام بدار الأوبرا في كتارا، وذلك لضمان خوض منتخب الدولة المضيفة للمباراة الافتتاحية في 12 يناير/كانون الثاني 2024.

وينضم "العنابي" للمستوى الأول، مع المنتخبات المصنفة من الثاني حتى السادس بحسب تصنيف الفيفا، وهي اليابان التي توجت باللقب 4 مرات من قبل، وإيران (3 مرات) وكوريا الجنوبية (مرتين) وأستراليا بطلة نسخة عام 2015 والسعودية (3 مرات).

وفي المقابل، يتضمن المستوى الثاني العراق بطل نسخة عام 2007، والإمارات التي استضافت النسخة الماضية عام 2019، وعُمان، وأوزبكستان التي بلغت نصف نهائي 2011، والصين التي نالت الوصافة مرتين، والأردن.

وجاء في المستوى الثالث البحرين وسوريا وفلسطين وفيتنام وقرغيزستان ولبنان، في حين يتضمن المستوى الرابع كلا من الهند وطاجيكستان التي تخوض المشاركة الأولى في البطولة، وتايلند وماليزيا وهونغ كونغ وإندونيسيا.

وستقسم المنتخبات الـ 24 المشاركة على 6 مجموعات، وتضم كل واحدة 4 منتخبات، ويتأهل إلى ثمن النهائي أول فريقين من كل مجموعة إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث، علماً بأن المباراة النهائية تقام في 10 فبراير/شباط 2024.

ويشهد الحفل حضور مجموعة من النجوم التاريخيين في قارة آسيا، ليشاركوا في عملية سحب القرعة، كما يحضره مدربو المنتخبات المشاركة في البطولة.