تسببت في خروجه من 3 بطولات.. "لعنة" أصابت برشلونة هذا الموسم

ما زالت الخسارة المهينة التي تعرض لها برشلونة أمام غريمه ريال مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، تلقي بظلالها على أوضاع الفريق "الكتالوني"، وتحظى باهتمام كبير في الصحافة الإسبانية.

وتعرض البرسا على ملعبه "سبوتيفاي كامب نو" لخسارة كبيرة برباعية نظيفة أمام الغريم "الملكي" الأربعاء الماضي ليودع بطولة الكأس بنتيجة إجمالية 1-4.

وأُقصي برشلونة من المنافسة على لقب ثالث خلال الموسم الجاري 2022-2023 بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي على التوالي.

💥 El preocupante bajón del equipo cuando no están los titulares https://t.co/E5SY126TNM El análisis de @Luis_F_Rojo — MARCA (@marca) April 7, 2023

وترى صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية أن برشلونة ودّع جميع هذه المسابقات بسبب الإصابات المؤثرة التي أثقلت كاهل الفريق.

وقالت "عندما يكون هناك إصابات، فإن برشلونة لا يستطيع مجاراة الفرق الكبيرة".

وأضافت "تلقى برشلونة هزيمة تاريخية، ولم يتمكن من الرد على أهداف ريال مدريد، وأظهر هشاشة ذهنية ونفسية مقلقة، لكن لا بد من الاعتراف بأن فريق تشافي يعاني من نقص كبير بسبب الإصابات".

واحتل برشلونة المركز الثالث في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا، وخسر ذهابا وإيابا أمام بايرن ميونخ، ومرة أمام إنتر ميلان، وتعادل مع الفريق الإيطالي في "كامب نو"، في حين فاز فقط على فيكتوريا بلزن مرتين.

وخلال تلك الفترة، فقد برشلونة صلابته الدفاعية بسبب إصابات متفرقة وفي بعض الأحيان مجتمعة لثلاثي الدفاع رونالد أراخو وجوليس كوندي وأندرياس كريستينسن.

وتؤكد "ماركا" أن الثنائي جيرارد بيكيه المعتزل في أكتوبر/تشرين الأول 2022 وإيريك غارسيا لم ينجحا في تعويض فريقهما عن هذه الغيابات.

وعاش الفريق "الكتالوني" المعاناة ذاتها في إياب الدور الفاصل المؤهل لثمن نهائي الدوري الأوروبي حيث حلّ ضيفا على مانشستر يونايتد في الإياب مثقلا بالغيابات.

ووصل برشلونة إلى "أولد ترافورد" بعدما تعادل على أرضه 2-2، في غياب بيدري غونزاليس وعثمان ديمبيلي بسبب الإصابة، وغافي الموقوف بداعي تراكم البطاقات الملونة، ليخسر "البلوغرانا" بنتيجة 1-2.

🚨 Curiosa situação de lesões do FC Barcelona: • Pedri era para estar ausente dos jogos por 4 semanas, mas não joga a 2 meses. © gbsans pic.twitter.com/2ph4E5KK2I — Pedri e Gavi Brasil ⚽️ (@pedrigavibr) April 7, 2023

وفي "كلاسيكو" الكأس، تضاعفت معاناة "البلوغرانا" الذي استعاد خدمات غافي، لكنه فقد عناصر مؤثرة للغاية، وهم ديمبيلي وبيدري وكريستنسين وفرينكي دي يونغ.

وتعتقد الصحيفة الإسبانية أن برشلونة بقي له القليل من الحظ، وهو الأمر الذي ساعده في المضي قدما باتجاه استعادة لقب الدوري، الغائب عن خزائن "البلوغرانا" منذ موسم 2018-2019.

ويبتعد برشلونة بصدارة "الليغا" بفارق 12 نقطة كاملة عن ريال مدريد، مع بقاء 11 جولة على نهاية المسابقة، لكن "ماركا" أوضحت أن "البارسا" عانى كثيرا قبل الفوز بعدد من المباريات، حيث انتصر فيها بهدف نظيف.

وبيّنت أن دكة بدلاء برشلونة لا تقدم الدعم الكافي واللازم للفريق، مشيرة إلى معاناة روبرت ليفاندوفيسكي ورافينيا أمام ريال مدريد وعدم نجاحهما في التسجيل، وهو الأمر نفسه الذي وقع فيه البديلان أنسو فاتي وفيران توريس، مما يفرض على الإدارة الرياضية وتشافي على حد سواء العمل على حل هذه الأزمات في الموسم المقبل.