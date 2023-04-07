أرتيتا يحذر.. رقم سلبي لأرسنال في أنفيلد

قال مدرب أرسنال ميكل أرتيتا إن فريقه بحاجة للعب بشجاعة مع استغلال أقصى قدراته للتخلص من سلسلة خالية من الفوز في ملعب أنفيلد حين يحل متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز ضيفا على ليفربول المتعثر بهدف الحفاظ على فارق 8 نقاط مع مطارده مانشستر سيتي.

ولم يفز أرسنال في أنفيلد بالدوري منذ 2012 في مباراة لعبها أرتيتا، ومنذ ذلك الحين تعرض لهزائم ثقيلة هناك، بينها خسارتان بنتيجة 5-1.

وفي العام الماضي، اشتبك أرتيتا خارج الخطوط مع مدرب ليفربول يورغن كلوب الذي انتصر 4-صفر.

وأبلغ أرتيتا الصحفيين قبل مباراة الأحد القادم "خضنا مواجهات في ملاعب قليلة لم نفز فيها خلال 17 أو 22 عاما ونجحنا في الفوز، لذا نحن قادرون على فعل ذلك".

وأضاف "ندرك أننا يجب أن نكون في أفضل حالاتنا للفوز، وأن نكون أفضل من العام الماضي، وتحديدا في الشوط الثاني حين سمحنا لليفربول بالهجوم في مساحات مفتوحة وبطريقة مريحة".

وتابع "يجب أن نتكاتف جميعا، إنها فرصة للذهاب إلى أنفيلد وتحقيق شيء لم يتحقق منذ سنوات عديدة، إنها مجموعة مختلفة من اللاعبين في وضع مختلف ونحتاج إلى الشجاعة يوم الأحد".

وأخفق أرسنال في هز الشباك في زياراته الأخيرة إلى أنفيلد، لذا بدا أرتيتا سعيدا بوجود البلجيكي لياندرو تروسار المنضم في يناير/كانون الثاني الماضي الذي سجل ثلاثية بقميص برايتون في شباك ليفربول في وقت سابق هذا الموسم.

وقال المدرب الإسباني "من الرائع أن نحظى بلاعب اختبر هذا الشعور الرائع والإيجابي في هذا الملعب، كان محوريا في هذا اليوم وكانت مباراة جميلة.. هذا ما نحتاجه؛ لاعبون يتحلون بإيمان كبير داخل الملعب بإمكانية الفوز".

وجمع ليفربول نقطة وحيدة من آخر 3 مباريات وتراجع للمركز الثامن.