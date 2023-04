مواجهات عربية منتظرة.. قرعتا ربع نهائي بطولتي أبطال أفريقيا والكونفدرالية

أسفرت قرعتا ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية الأفريقية)، اللتين أقيمتا في مقر الاتحاد الأفريقي للعبة "كاف" (CAF) بالعاصمة المصرية القاهرة اليوم الأربعاء، عن 3 مواجهات عربية خالصة في المسابقتين.

وفي قرعة ربع نهائي دوري الأبطال، يتواجه الأهلي المصري مع الرجاء البيضاوي المغربي، وشبيبة القبائل الجزائري مع الترجي التونسي.

