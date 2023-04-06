مواجهات عربية منتظرة.. قرعتا ربع نهائي بطولتي أبطال أفريقيا والكونفدرالية

أسفرت قرعتا ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية الأفريقية)، اللتين أقيمتا في مقر الاتحاد الأفريقي للعبة "كاف" (CAF) بالعاصمة المصرية القاهرة اليوم الأربعاء، عن 3 مواجهات عربية خالصة في المسابقتين.

وفي قرعة ربع نهائي دوري الأبطال، يتواجه الأهلي المصري مع الرجاء البيضاوي المغربي، وشبيبة القبائل الجزائري مع الترجي التونسي.

Road to the #TotalEnergiesCAFCL trophy! 🏆 Which 4 sides will make it through to the semis? pic.twitter.com/cs6yKlPjh6 — TotalEnergies CAFCL – TotalEnergies CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) April 5, 2023

وفي المواجهتين الأخريين، يلعب:

سيمبا التنزاني – الوداد المغربي

شباب بلوزداد الجزائري – ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي

يقام الذهاب في 21 و22 من الشهر الجاري، في حين سيقام الإياب في 28 و29 من الشهر نفسه.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من شبيبة القبائل والترجي مع الفائز من الأهلي والرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسيلتقي الفائز من سيمبا التنزاني والوداد المغربي مع الفائز من شباب بلوزداد وصن داونز في نصف النهائي الآخر لدوري الأبطال.

The 2022/23 #TotalEnergiesCAFCC bracket is set! ✅ The final four will be: 1. _______

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وأسفرت قرعة الكونفدرالية الأفريقية عن مواجهة عربية خالصة بين اتحاد العاصمة الجزائري والجيش الملكي المغربي. كما سيلعب بيراميدز المصري مع مارومو غالنتس الجنوب أفريقي.

وسيواجه الاتحاد المنستيري التونسي فريق أسيك ميموزا العاجي، ويلعب ريفرز يونايتد النيجيري ضد يانغ أفريكانز التنزاني.

وفي الدور قبل النهائي، سيلعب الفائز من مواجهة ريفرز ويانغ أفريكانز مع الفائز من مباراة بيراميدز ومارومو جالنتس، في حين يلعب الفائز من مباراة الاتحاد المنستيري وأسيك ميموزا مع الفائز من مباراة اتحاد العاصمة والجيش الملكي المغربي.

وتقام مباريات الذهاب في دور الثمانية يوم 23 من الشهر الجاري، على أن تقام مباريات الإياب يوم 30 من الشهر ذاته، في حين يقام ذهاب الدور قبل النهائي يوم 14 مايو/أيار المقبل، على أن تقام مباريات الإياب يوم 21 من الشهر ذاته.