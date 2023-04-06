قبل مواجهة ريال مدريد.. لامبارد يعود لتدريب تشلسي

أكد نادي تشلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس عودة فرانك لامبارد إلى النادي مدربا مؤقتا حتى نهاية الموسم عقب إقالة غراهام بوتر.

وقضى الهداف التاريخي للنادي اللندني 19 شهرا مدربا في ملعب ستامفورد بريدج، قبل إقالته في يناير/كانون الثاني 2021.

وقال المالكان الشريكان تود بولي وبهداد إقبالي في بيان على موقع النادي على الإنترنت "يسعدنا أن نرحب بعودة فرانك إلى ستامفورد بريدج، فرانك هو أحد مشاهير الدوري الإنجليزي الممتاز وأسطورة في هذا النادي".

وأضاف البيان "بينما نواصل عمليتنا الشاملة لتعيين مدرب دائم نريد أن نوفر للنادي ومشجعينا خطة واضحة ومستقرة للفترة المتبقية من الموسم، نريد أن نمنح أنفسنا كل فرصة للنجاح، ولدى فرانك كل الميزات والصفات التي نحتاجها لدفعنا إلى خط النهاية".

Watch Frank Lampard look ahead to #WolChe. https://t.co/qXUZiGYwHZ — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 6, 2023

وستمنح عودة لامبارد -فيما يواصل النادي بحثه عن مدرب دائم لخلافة بوتر- دفعة للجماهير على الأقل التي شاهدت فريقها يعاني رغم إنفاق نحو 300 مليون جنيه إسترليني (374 مليون دولار) على جلب لاعبين جدد في يناير/كانون الثاني الماضي.

ويتمتع لاعب الوسط السابق بمكانة مرموقة في ستامفورد بريدج، وشعر العديد من الجماهير بخيبة أمل عقب إقالته بواسطة المالك السابق رومان أبراموفيتش بعد سلسلة من النتائج السيئة.

وستكون المهمة الأولى للامبارد إعداد الفريق لزيارة ولفرهامبتون بعد غد السبت في الدوري الممتاز قبل مواجهة ريال مدريد في إسبانيا في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.

وأضاف النادي في بيانه "سنمنح فرانك دعمنا الكامل، إذ نهدف للحصول على أفضل نتيجة ممكنة من كافة المباريات المتبقية".

ويعرف لامبارد العديد من اللاعبين من خلال فترته السابقة بالفريق، لكن سيتعين عليه محاولة العثور على توليفة مناسبة من اللاعبين الجدد، وهو شيء كافح بوتر لتحقيقه.

كما منح تشلسي الفرصة للمدرب البالغ عمره 44 عاما -والذي سجل 211 هدفا للنادي في كافة المسابقات خلال 13 عاما حافلة بالألقاب كلاعب- بالعودة إلى التدريب عقب إقالته من تدريب إيفرتون في يناير/كانون الثاني الماضي.