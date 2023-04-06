شاهد- "فضيحة" في البرازيل.. أهداف كوميدية ولاعبون يساعدون المنافس على التسجيل في مرمى فريقهم

يحقق القضاء البرازيلي واتحاد كرة القدم في شبهة فساد وتلاعب بالنتائج خلال إحدى المباريات ببطولة كأس "إسبيريتو سانتو" المحلية.

وذكرت صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية أن 9 لاعبين من فريق "سي تي إي كولاتينا" أحيلوا على التحقيق بسبب الاشتباه بهم في تسهيل مهمة تسجيل الأهداف للفريق المنافس.

وخسر فريق "سي تي إي كولاتينا" من ولاية إسبيريتو سانتو أمام منافسه "ريو برانكو" برباعية نظيفة، ولكن طريقة تسجيل الأهداف أثارت جدلا واسعا.

Nove ex-jogadores do CTE/Colatina serão julgados por suposto envolvimento em apostas esportivas https://t.co/35KpXECCt6 #futebolcapixaba 📹 Eleven Sports/FES pic.twitter.com/z1LdJtjwns — ge.globo Espírito Santo (@globoesporteES) April 4, 2023

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن لاعبي "سي تي إي كولاتينا" تساهلوا في بعض اللقطات مع منافسهم من أجل الاستفادة من "مراهنات" غير قانونية.

وتشير "ماركا" إلى أن الهدفين الأخيرين من الرباعية هما الأكثر شبهة في المباراة التي أقيمت لحساب الدور السادس من البطولة.

وقالت الصحيفة إن "دفاع سي تي إي كولاتينا لعب دور البطولة في مسرحية لا يمكن تصورها في مباراة كرة قدم احترافية".

وأضافت أن "الطريقة التي سُجلت بها الأهداف كانت كما لو كان الفريق مصمما على التسجيل في مرماه، وهذا يؤكد أن اللاعبين من الممكن أنهم استفادوا من المراهنات".

في هذه الأثناء نشر ويفرتون بيتروليو حارس مرمى "سي تي إي كولاتينا" منشورا عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، كتب فيه "إن استمرت المراهنات، فلن تكون هناك كرة قدم كما كانت من قبل".

وأضاف "إذا كانوا يخططون للسرقة، فإنهم يصبحون قطاع طرق ولصوصا ويمنعون لعب كرة القدم بنزاهة".