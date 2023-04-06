شاهد- ثلاثية لبنزيمة.. ريال مدريد يكتسح برشلونة ويضرب موعدا مع أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا

بلغ ريال مدريد المباراة النهائية من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، وذلك بعد أن حقق فوزا عريضا على مضيفه وغريمه التقليدي برشلونة برباعية نظيفة في إياب نصف نهائي المسابقة.

وكان برشلونة قد فاز ذهابا في ملعب "سانتياغو برنابيو" في مدريد بهدف نظيف، ليتأهل الريال مستفيدا من فوزه بمجموع المباراتين 4-1.

وسيلعب الريال في نهائي البطولة مع أوساسونا، الذي بلغ الدور ذاته بعد تفوقه على أتلتيك بيلباو 2-1 في مجموع المباراتين.

وتقدم الريال في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول عن طريق فينسيوس جونيور، قبل أن يضيف كريم بنزيمة الهدف الثاني في الدقيقة الـ50.

وفي الدقيقة الـ58 سجل بنزيمة الهدف الثاني له والثالث للريال، قبل أن يكمل ثلاثيته الشخصية بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة الـ80.