برشلونة سينتهي من سداد ديون تجديد ملعبه قبل 5 سنوات بموجب شروط جديدة

ذكر موقع "الكونفدنسيال" وصحيفة "لا فانجوارديا" الإسبانيين أن برشلونة -متصدر الدوري المحلي لكرة القدم- سينتهي من سداد الديون التي اقترضها لتمويل تجديد ملعبه قبل 5 سنوات مما تم الاتفاق عليه سابقا، وذلك بعد إعادة التفاوض على خطة مالية بقيمة 1.5 مليار يورو (1.6 مليار دولار) مع مصرفي "غولدمان ساكس" و"جي بي مورغان".

وستكون نسبة الفائدة 5.5%، حسب التقارير، على الرغم من إصرار النادي على أنه سيكون قادرا على إعادة تمويل القرض بعد 5 سنوات، بهدف إعادة التفاوض وخفض الفائدة بمجرد تشغيل الملعب.

وبموجب الشروط الجديدة، التزم برشلونة بالسداد النهائي عام 2047 بدلا من 2052.

وقالت مصادر بالنادي -لوكالة رويترز- اليوم الخميس إن "هذه عملية معقدة للغاية، وبمجرد إضفاء الطابع الرسمي عليها، سنصدر إعلانا".

وتأتي إعادة التفاوض وسط فضيحة تحكيم تورط فيها برشلونة ووصفها رئيس الاتحاد الأوروبي (يويفا) ألكسندر تشيفرين -الاثنين الماضي- بأنها "واحدة من أخطر" الحوادث في كرة القدم.

وفتح يويفا تحقيقا رسميا في قضية برشلونة الشهر الماضي بشأن انتهاك محتمل للإطار القانوني للاتحاد القاري في ما يتعلق بمدفوعات من النادي لشركة مملوكة لمسؤول تحكيمي كبير.

ودفع برشلونة مبلغا مزعوما قدره 7.3 ملايين يورو (7.96 ملايين دولار) بين عامي 2001 و2018 لشركات يملكها خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، نائب رئيس لجنة التحكيم في الاتحاد الإسباني لكرة القدم حينها.

ونفى النادي الكتالوني -في بيان صدر فبراير/شباط الماضي- ارتكاب أي مخالفات، قائلا إنه دفع أموالا لمستشار خارجي زوده بتقارير فنية تتعلق بالتحكيم، وادعى أنه أمر شائع بين أندية كرة القدم المحترفة.