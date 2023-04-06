الأرجنتين الأولى عالميا والمغرب يتفوق على الكبار ويتصدر أفريقيا وعربيا.. تعديلات كثيرة على تصنيفات الفيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" -اليوم الخميس- التصنيف العالمي للمنتخبات عن أبريل/نيسان الحالي، حيث عاد منتخب الأرجنتين لصدارة الترتيب للمرة الأولى منذ 6 أعوام.

وشهد الشهر الماضي عددا من المباريات الدولية الرسمية والودية، والتي ساهمت في تغيير التصنيف الحالي عن آخر تصنيف أصدره الفيفا.

وفاز فريق المدرب ليونيل سكالوني، الذي توج بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه بتغلبه على منتخب فرنسا في المباراة النهائية لمونديال قطر العام الماضي، على منتخبي بنما وكوراساو وديا، فترة الأجندة الدولية الماضية.

وكان الساحر ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين على موعد مع التاريخ خلال هاتين المباراتين، حيث أحرز هدفه رقم 800 في مسيرته مع الساحرة المستديرة، خلال فوز "التانغو" بهدفين دون رد على بنما، قبل أن يصل إلى هدفه الدولي رقم 100 عندما أحرز 3 أهداف (هاتريك) في الانتصار الكاسح بسباعية نظيفة على كوراساو.

وكانت المرة الأولى التي تتصدر فيها الأرجنتين صدارة التصنيف العالمي منذ عام 2017، قبل أن تتراجع بـ 12 مركزا في تصنيف العام التالي، عقب المشاركة المخيبة في نهائيات كأس العالم في روسيا 2018.

وخطف منتخب الأرجنتين القمة من نظيره البرازيلي الذي تعرض لخسارة مفاجئة 1-2 أمام مضيفه منتخب المغرب وديا، وهو ما تسبب في تقهقره للمركز الثالث عالميا.

وجاء منتخب فرنسا بالمركز الثاني عالميا بعد تغلبه على منتخبي هولندا وأيرلندا بداية التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وتاليا ترتيب المنتخبات العشرة الأولى:

الأرجنتين فرنسا البرازيل بلجيكا إنجلترا هولندا كرواتيا إيطاليا البرتغال إسبانيا

وجاء منتخب المغرب في المركز الـ 11 عالميا، ليتصدر قائمة المنتخبات الأفريقية والعربية، متفوقا في الترتيب العالمي على منتخبات سويسرا (12) والولايات المتحدة (13) وألمانيا (14) والمكسيك (15).

وعلى صعيد المنتخبات العربية، جاء منتخب تونس خلف نظيره المغربي، وفي المركز الـ 28 عالميا.

تصنيف الفيفا للمنتخبات العربية بالترتيب: