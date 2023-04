إنريكي مرشّح ليزيد العدد.. المدربون الإسبان يحكمون البريميرليغ

يقترب لويس إنريكي من التوصل إلى اتفاق لقيادة تشلسي، ليخلف غراهام بوتر الذي أقيل مؤخرا، وهو ما سيزيد من عدد المدربين الإسبان في الدوري الإنجليزي، إذ سيرتفع عددهم إلى ثمانية.

ويوجد حاليا في الدوري الإنجليزي الممتاز 7 مدربين يعملون مع فرق مختلفة، في انتظار وصول إنريكي، الموجود في لندن بالفعل من أجل التفاوض على تدريب "البلوز".

ووصفت صحيفة "سبورت" (sport) الإسبانية، وصول المدربين الإسبان لهذا العدد في الدوري الإنجليزي "بالمفاجأة"، مع الإشارة إلى وجود 8 مدربين بريطانيين.

Luis Enrique has arrived in London with representative in order to discuss with Chelsea — can confirm he’s in England right now, as @JijantesFC called 🚨🔵🛩️ #CFC

Luis Enrique, 100% keen on Chelsea job.

ℹ️ Chelsea will also continue talks with Nagelsmann, favourite candidate. pic.twitter.com/BXXMbDILoZ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 5, 2023