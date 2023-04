أنفيلد يهدد أرسنال الطامح للفوز بالبريميرليغ.. حسابات القمة والقاع بالدوري الإنجليزي

يمكن لأرسنال المتألق بقيادة مدربه ميكل أرتيتا أن يرى المجد بالفعل في نهاية الطريق نحو لقبه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم منذ ما يقرب من 20 عاما، لكن الخطر لا يزال كامنا ورحلة يوم الأحد المقبل لليفربول هي الأولى من سلسلة من المباريات الحاسمة للقب.

ويتعين على أرسنال، الذي يتصدر ترتيب البريميرليغ بفارق 8 نقاط، أيضا أن يزور حامل اللقب مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد، ويستضيف تشلسي، لكن الأولوية العاجلة ستكون معالجة سجله المؤسف في أنفيلد مؤخرا.

Here's how the #PL table looks at the end of Matchweek 29 ⬇️ pic.twitter.com/wpwfzTdlp8 — Premier League (@premierleague) April 5, 2023

وفاز ليفربول بآخر 6 مواجهات على أرضه في الدوري مع أرسنال، وسجل 3 أهداف على الأقل في كل مرة.

ويحتل فريق المدرب يورغن كلوب المركز الثامن، ويواجه احتمال غيابه عن البطولات الأوروبية الموسم المقبل، كما أنه ليس الفريق القوي الذي كان عليه سابقا، لكنه لا يزال أكثر من قادر على إيقاف مسيرة أرسنال نحو اللقب.

ومع مواجهة مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني مع ساوثامبتون متذيل الترتيب بعد غد السبت، من المرجح أن يتقلص الفارق إلى 5 نقاط، ويبدو ذلك بمثابة دافع للاعبي أرسنال، لكن الهزيمة ستضع سباق الفوز باللقب بين يدي سيتي الذي خاض مباراة أقل من فريق أرتيتا.

وأسكت أرسنال بالفعل المشككين الذين اعتقدوا أنه قد ينهار عندما خسر أمام مانشستر سيتي في لندن خلال فبراير/شباط الماضي.

ومنذ ذلك الحين، فاز الفريق اللندني بسبع مباريات متتالية في الدوري، على الرغم من أنها ليست أمام فريق من عيار ليفربول. كما أن الانتصار مرتين في الدوري خلال موسم واحد على ليفربول سيكون الأول لأرسنال منذ عام 2010، مما سيمنحه دفعة نفسية هائلة.

📺 BENCH CAM is here… All the goals, celebrations and reactions to our victory over Leeds United at Emirates Stadium 🏟️ — Arsenal (@Arsenal) April 4, 2023

نيفيل: إذا فاز أرسنال على ملعب أنفيلد سيتوج باللقب

وقال جاري نيفيل الحائز على لقب الدوري عدة مرات سابقا مع مانشستر يونايتد لشبكة "سكاي سبورتس" بشأن هذه المباراة "أعتقد أنه إذا فاز أرسنال على ملعب أنفيلد، فهذا اختبار صعب لي. إذا ذهبت وفزت على ملعب أنفيلد، أعتقد أن أرسنال سيفوز بالدوري بالتأكيد".

وقد يضع سيتي أيضا عينيه على ذهاب دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل ضد بايرن ميونخ، لكنه سيواصل مطاردة أرسنال، وسيأمل أن يتحكم في مصيره حتى لقاء الفريقين في مانشستر يوم 26 أبريل/نيسان الحالي.

وخسر سيتي مرة واحدة في آخر 13 مباراة بالدوري أمام ساوثامبتون، الذي من المرجح أن يلعب في دوري الدرجة الثانية الموسم المقبل.

وتأرجحت معركة إنهاء الدوري في المربع الذهبي كثيرا جدا بين نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد أمس الأربعاء، حيث تقدم كلاهما بفارق 3 نقاط عن توتنهام هوتسبير صاحب المركز الخامس الذي خاض مباراة أكثر.

وسحق نيوكاسل فريق ويستهام 5-1 لكنه سيواجه اختبارا أصعب عندما يعود للعاصمة لمواجهة برنتفورد صاحب المركز التاسع بعد غد السبت، في حين يواجه مانشستر يونايتد فريق إيفرتون المتشبث بمكان أعلى منطقة الهبوط مباشرة.

🎯 Maxi's cross

👌 Wilson's header@CallumWilson getting the ball rolling last night! 🕺 pic.twitter.com/RMlaGRMKjH — Newcastle United FC (@NUFC) April 6, 2023

وبالنسبة لتوتنهام، فإن الوقت ينفد في محاولته إنهاء موسم مضطرب في المراكز الأربعة الأولى والفوز فقط على برايتون آند هوف ألبيون، الذي يحلم باللعب في أوروبا، سيعيد إشعال أي أمل بين الجماهير التي سئمت الانتظار.

وتستعد معركة الهبوط لتكون واحدة بين الأقوى على الإطلاق في دوري الأضواء، حيث تواجه 9 أندية خطر الهبوط.

ويحتل ليستر سيتي، الذي أقال مدربه بريندان رودجرز يوم الأحد الماضي، المركز قبل الأخير برصيد 25 نقطة، وسيخوض مباراة "لا بد من الفوز بها" أمام بورنموث صاحب المركز 18 أول مراكز الهبوط بعد غد السبت.

وبورنموث واحد من 4 أندية تملك 27 نقطة، والأندية الأخرى هي نوتنغهام فورست وإيفرتون وويستهام يونايتد.

وفورست، الذي لم يحقق أي فوز في 8 مباريات، سيذهب إلى أستون فيلا المتجدد، بينما يلعب ويستهام على أرض فولهام.

ويستضيف ولفرهامبتون واندرارز، صاحب المركز 14، تشلسي مع عودة فرانك لامبارد مدربا مؤقتا بعد إقالة غراهام بوتر.