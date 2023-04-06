أكثر من 100 مليون يورو.. هذا ما حصل عليه ريال مدريد من فوزه بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي

حصل نادي ريال مدريد الإسباني بطل دوري أبطال أوروبا، على الجائزة المالية الكبرى من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والتي تبلغ 133.7 مليون يورو، وذلك حسبما أعلن "يويفا" اليوم الأربعاء.

وتضمنت المكافأة المالية الأموال التي حصل عليها ريال مدريد من دخول دور المجموعات والمكافآت الإضافية على النتائج وكذلك حقوق البث في إسبانيا ومدفوعات إضافية فيما يتعلق بالأرقام التاريخية للفريق في مسابقات "يويفا".

واحتل ليفربول الإنجليزي وصيف ريال مدريد، المركز الثاني في المكافآت بعد حصوله على إجمالي 120 مليون يورو من جوائز "اليويفا" للبطولة والبالغة ملياري يورو.

وحصل فريقان آخران على مبلغ مالي من 9 أرقام، وهم بايرن ميونخ الألماني الذي حصل على 110 ملايين يورو وذلك رغم خروجه من دور الثمانية، فيما حصل مانشستر سيتي الإنجليزي والذي وصل للدور قبل النهائي على ما يقارب 109 ملايين يورو.

وخرج باريس سان جيرمان الفرنسي من ثمن النهائي على يد ريال مدريد، ليحصل على 92 مليون يورو من "يويفا".

وذكر (يويفا) أن 32 فريقا في دور المجموعات حصلوا على مبالغ مالية بمتوسط 61.8 مليون يورو وجاء النادي الأقل حصولا على الأموال وهو فريق شيريف تيراسبول المولدوفي بمبلغ 23.7 مليون يورو.

وتصدر آينتراخت فرانكفورت الألماني، بطل الدوري الأوروبي، أندية المسابقة بحصوله على 38 مليون يورو.

ووزع (يويفا) مبلغ 235 مليون يورو (257 مليون دولار) على الأندية التي شاركت في أول نسخة من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، حيث حصل روما الإيطالي حامل لقب النسخة الأولى، على مبلغ 19.2 مليون يورو أكثر من أي فريق آخر.