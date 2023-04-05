11 هدفا في 9 مباريات بالدوري السعودي.. رونالدو يسجل مجددا للنصر وزميله تاليسكا يخطف الأضواء

واصل كريستيانو رونالدو تسجيل الأهداف في السعودية، ووصل إلى 11 هدفا في 9 مباريات بالدوري، لكنه رغم ذلك فشل في الخروج من ظل زميله المتألق أندرسون تاليسكا متصدر قائمة هدافي المسابقة.

وسجل اللاعب البرازيلي أيضا هدفين خلال الفوز 5-صفر على العدالة أمس الثلاثاء، ويتقاسم صدارة هدافي الدوري برصيد 16 هدفا مع أوديون إيغالو مهاجم الهلال، وبفارق هدف عن عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد.

الصور المُنتظـرة 📸

بعد كل هـدف من التاريخي 🐐#النصر_العدالة pic.twitter.com/B2hVDRGUuG — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 4, 2023

ويحتل النصر -الذي ضم رونالدو (38 عاما) في يناير/كانون الثاني الماضي في صفقة ضخمة حتى 2025- المركز الثاني برصيد 52 نقطة، وبفارق نقطة واحدة خلف الاتحاد المتصدر، قبل 8 جولات من نهاية البطولة.

الصـوت الأوحــد 🔥🤩

الذي تسمـع صدااااه من كل مكان في العالم 🌏 سممممممعني 🗣 pic.twitter.com/mNI21XeHBF — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 4, 2023

وقال تاليسكا -عبر مترجم في تصريحات تلفزيونية لمحطة "إس إس سي" (SSC) السعودية "كل لاعب كبير يؤدي عمله، تركيزي الكامل في انتصار النصر وليس أن أكون هداف الدوري".

وأضاف أن "هدفي الأول هو فوز النصر، وبعد ذلك يأتي كل شيء آخر".

أعـزف ومتّـع جماهيرك 💛 سبـاارك يرجـع ويتفنن 🎼 pic.twitter.com/JaXKZ9NiEP — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 4, 2023

وقبل التوقف الدولي، ترك رونالدو تنفيذ ركلة جزاء حاسمة أمام أبها لزميله تاليسكا الذي أحرز هدف الفوز 2-1 في الدقيقة 86. ووصف اللاعب البرازيلي هذه اللقطة حينها بأنها "احترام متبادل" بينهما.

🎥 | في دقيقتيــن ⏱️

خماسيـة عالمية 🤩

من الاحسـاء 💛 pic.twitter.com/geCCPnl748 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 5, 2023

لكن أمس جاء الهدف الأول للنصر من ركلة جزاء في الشوط الأول، ونفذها رونالدو هذه المرة.

وقال تاليسكا "نهنئ المجموعة كلها والروح كانت جماعية ونهنئ اللاعبين والجهاز الفني وكل العاملين، هذا انتصار نتيجة مجهود الجميع ومجهود الجمهور أيضا".