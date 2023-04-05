رياضة

11 هدفا في 9 مباريات بالدوري السعودي.. رونالدو يسجل مجددا للنصر وزميله تاليسكا يخطف الأضواء

رونالدو وتاليسكا مع النصر السعودي (مواقع التواصل)
يحتل النصر المركز الثاني برصيد 52 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الاتحاد المتصدر قبل 8 جولات من نهاية البطولة (مواقع التواصل)
5/4/2023

واصل كريستيانو رونالدو تسجيل الأهداف في السعودية، ووصل إلى 11 هدفا في 9 مباريات بالدوري، لكنه رغم ذلك فشل في الخروج من ظل زميله المتألق أندرسون تاليسكا متصدر قائمة هدافي المسابقة.

وسجل اللاعب البرازيلي أيضا هدفين خلال الفوز 5-صفر على العدالة أمس الثلاثاء، ويتقاسم صدارة هدافي الدوري برصيد 16 هدفا مع أوديون إيغالو مهاجم الهلال، وبفارق هدف عن عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد.

ويحتل النصر -الذي ضم رونالدو (38 عاما) في يناير/كانون الثاني الماضي في صفقة ضخمة حتى 2025- المركز الثاني برصيد 52 نقطة، وبفارق نقطة واحدة خلف الاتحاد المتصدر، قبل 8 جولات من نهاية البطولة.

وقال تاليسكا -عبر مترجم في تصريحات تلفزيونية لمحطة "إس إس سي" (SSC) السعودية "كل لاعب كبير يؤدي عمله، تركيزي الكامل في انتصار النصر وليس أن أكون هداف الدوري".

وأضاف أن "هدفي الأول هو فوز النصر، وبعد ذلك يأتي كل شيء آخر".

وقبل التوقف الدولي، ترك رونالدو تنفيذ ركلة جزاء حاسمة أمام أبها لزميله تاليسكا الذي أحرز هدف الفوز 2-1 في الدقيقة 86. ووصف اللاعب البرازيلي هذه اللقطة حينها بأنها "احترام متبادل" بينهما.

لكن أمس جاء الهدف الأول للنصر من ركلة جزاء في الشوط الأول، ونفذها رونالدو هذه المرة.

وقال تاليسكا "نهنئ المجموعة كلها والروح كانت جماعية ونهنئ اللاعبين والجهاز الفني وكل العاملين، هذا انتصار نتيجة مجهود الجميع ومجهود الجمهور أيضا".

المصدر : وكالات