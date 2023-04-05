يقترب من 36 عاما.. ميسي يضرب من جديد ويتفوق على لاعبين شباب

لا يختلف اثنان على أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لا يعيش أفضل مواسمه مع باريس سان جيرمان، رغم قيادته منتخب بلاده للفوز بكأس العالم في قطر نهاية العام الماضي.

غير أن البيانات والإحصائيات هذا الموسم ستشكل صدمة لبعض جماهير الفريق الباريسي الذين يطلقون صفاراتهم الاستهجانية ضد النجم الأرجنتيني.

ورغم أنه سنه يقترب من 36 عاما، فإنه تفوق على لاعبين شباب يصغرونه بأكثر من 15 عاما، محققا أكبر عدد من المراوغات في البطولات الخمس الكبرى (إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا).

اللاعبون الأكثر مراوغة في الدوريات الخمسة الكبرى هم:

الأرجنتيني ميسي (سان جيرمان): 35 عاما – 83 مراوغة البرازيلي فينيسيوس (ريال مدريد): 22 عاما – 78 مراوغة الإنجليزي جود بيلينغهام (دورتموند): 19 عاما – 67 مراوغة البرتغالي رافاييل لياو (ميلان): 23 عاما – 51 مراوغة البرازيلي غابرييل مارتينيلي (أرسنال): 21 عاما – 48 مراوغة

وحسّن ميسي أيضا من أرقامه بشكل كبير في باريس سان جيرمان مقارنة بموسمه الأول، حيث سجل 13 هدفا في الدوري الفرنسي في الموسم الجاري، مقارنة بـ6 أهداف سجلها في 2021-2022. كما أنه يتصدر قائمة مقدمي التمريرات الحاسمة في البطولة الفرنسية ايضا بـ13 تمريرة حاسمة.

وفي المجموع لدى ميسي 18 هدفا هذا الموسم بقميص الفريق الباريسي في كل المسابقات (هدف واحد في كأس السوبر الفرنسي، و4 في دوري أبطال أوروبا).