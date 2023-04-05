شاهد.. مباراة عاصفة شهدت 3 حالات طرد.. إنتر ميلان ينتزع تعادلا قاتلا من يوفنتوس في كأس إيطاليا

أفلت إنتر ميلان من هزيمة محققة على ملعب مضيفه يوفنتوس، وتعادل معه بصعوبة شديدة 1-1 في ذهاب المربع الذهبي لكأس إيطاليا.

وبدا أن يوفنتوس في طريقه لحسم مباراة الذهاب، بعد أن تقدم لاعبه الكولومبي الدولي خوان كوادرادو بهدف قبل 7 دقائق من النهاية.

لكن إنتر ميلان حصل على ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع، سجل منها المهاجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو هدف التعادل القاتل.

وتعرض لوكاكو للطرد بعد تسجيله هدف التعادل لإنتر ميلان، لدخوله في مشادة مع كوادرادو.

كما تعرض كوادرادو وسمير هاندانوفيتش حارس مرمى وقائد إنتر ميلان للطرد بعد نهاية المباراة لاشتباكهما معا.

ويلتقي الفريقان إيابا على ملعب إنتر ميلان في 26 الشهر الجاري.

مباراة انتهت بإثارة كبيرة يوفنتوس يتقدم وإنتر يتعادل وأحداث مثيرة للجدل في نهاية اللقاء شاهد الهدفين#يوفنتوس_إنتر#كأس_إيطاليا pic.twitter.com/25KCg5YSw4 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 4, 2023