شاهد- بهدف قاتل.. فرايبورغ يفجر مفاجأة مدوية ويطيح ببايرن ميونخ من كأس ألمانيا

فجّر فريق فرايبورغ مفاجأة من العيار الثقيل وأطاح بمضيفه بايرن ميونخ من ربع نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم بالفوز عليه في الوقت القاتل 2-1.

وصعد آينتراخت فرانكفورت أيضا إلى المربع الذهبي بفوزه على ضيفه يونيون برلين بهدفين دون رد.

وعلى ملعب "أليانز أرينا"، قلب فرايبورغ تأخره بهدف أمام بايرن إلى فوز مثير بهدفين، ليلحق الهزيمة بالنادي البافاري في ثاني مباراة له في عهد المدرب الجديد توماس توخيل الذي خلف جوليان ناغلسمان في الإدارة الفنية.

وتقدم دايوت أوباميكانو بهدف لبايرن في الدقيقة الـ19 لكن بعد 8 دقائق فقط أدرك نيكولاس هوفلر التعادل للضيوف.

وفي الوقت بدل الضائع حصل فرايبورغ على ضربة جزاء، ترجمها لوكاس هويلير إلى هدف الفوز والعبور إلى المربع الذهبي.

وكان توخيل بدأ مشواره مع الفريق البافاري بفوز مثير في البوندسليغا على بوروسيا دورتموند 4-2، لكنه ودّع مسابقة كأس ألمانيا من دور الثمانية.