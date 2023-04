شاهد- سباب وصيحات قرود.. إهانات عنصرية للوكاكو في قمة يوفنتوس وإنتر ميلان بكأس إيطاليا

تعرّض النجم البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم فريق إنتر ميلان لإساءات عنصرية من بعض مشجعي يوفنتوس، خلال تعادل الفريق 1-1 أمس الثلاثاء في بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم.

وقوبلت تلك الواقعة العنصرية بإدانة من رابطة الدوري الإيطالي وكلا الناديين وكذلك من الشركة التي تدير أعمال اللاعب، اليوم الأربعاء.

وانتقد مايكل يورمارك رئيس شركة "روك ناشين" التي تدير أعمال لوكاكو، حكمَ المباراة الذي قرر طرد اللاعب بعد منحه بطاقة صفراء ثانية، بسبب احتفاله بتسجيل ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني من اللقاء الذي جرى بمدينة تورينو في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

وقال يورمارك إن "الهتافات العنصرية التي صدرت الليلة من مشجعي يوفنتوس في تورينو لروميلو لوكاكو كانت دنيئة ولا يمكن قبولها".

وأضاف يورمارك "تعرض لوكاكو لإساءات عنصرية معادية ومثيرة للاشمئزاز قبل وأثناء وبعد تنفيذه ركلة الجزاء. احتفل روميلو بنفس الطريقة التي اعتاد بها التعبير عن فرحته عند إحرازه أي هدف".

وتابع "كان قرار الحكم هو منح بطاقة صفراء لروميلو. يستحق روميلو اعتذارا من يوفنتوس، وأتوقع أن تدين رابطة الدوري سلوك هذه المجموعة من مشجعي يوفنتوس على الفور".

وشدد يورمارك "ينبغي على السلطات الإيطالية أن تستغل هذه الفرصة للتصدي للعنصرية، بدلا من معاقبة ضحية تلك الإساءة".

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لوكاكو وهو يتعرض لصيحات القرود من جانب جماهير يوفنتوس التي كالت له السباب بعد إحرازه هدف التعادل في المباراة.

ورد لوكاكو على تلك الهتافات بأن وضع إصبعه على شفتيه عقب تسجيله ركلة الجزاء، والتي بدا أن حكم المباراة اعتبرها تصرفا مسيئا.

وتسببت تلك الواقعة أيضا في حدوث مشاجرة بعد المباراة، تم خلالها طرد الكولومبي خوان كوادرادو جناح يوفنتوس، والسلوفيني سمير هاندانوفيتش حارس مرمى إنتر.

وتذكر لوكاكو تعرّضه لحادث مماثل خلال مسيرته الرياضية.

وكتب نجم إنتر على حسابه الخاص بموقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي "التاريخ يعيد نفسه. مررت بتلك الحادثة عام 2019 ومرة أخرى في 2023".

وأضاف لوكاكو "آمل أن تتخذ رابطة الدوري إجراءات حقيقية هذه المرة، لأن هذه اللعبة الجميلة ينبغي أن يستمتع بها الجميع".

وذكرت رابطة الدوري الإيطالي أنها "تدين بشدة كل حلقة من حلقات العنصرية وكل شكل من أشكال التمييز"، فيما أعلنت إدارة يوفنتوس أنها "كالعادة، تتعاون مع الشرطة لتحديد المسؤولين عن تلك الإيماءات والهتافات العنصرية التي حدثت الليلة الماضية".

We are brothers and sisters of the world. Since 9 March 1908, this has been our story.

We want to firmly reiterate that we stand united against racism and all forms of discrimination.#FCIM

— Inter (@Inter_en) April 5, 2023