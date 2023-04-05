بينهم اثنان لا يزالان في الميدان.. قائمة "المليارديرات" بعالم الرياضة في 2023

ضمت قائمة "المليارديرات" الجدد في عالم الرياضة اثنين من الرياضيين اللذين لا يزالان في الميدان، وفق وصف مجلة "فوربس" (Forbes) الأميركية.

وتتألف القائمة من 12 مليارديرا، 10 منهم من المستثمرين والمُلاك، في حين يُعد الثنائي الأميركي ليبرون جيمس نجم كرة السلة للمحترفين، وتايغر وودز أسطورة الغولف النجمين الوحيدين اللذين لا يزالان يمارسان الرياضة.

وسلط تقرير المجلة الشهيرة على انتشار ظاهرة أصحاب المليارات في جميع أنحاء العالم، والذين حصدوا جزءا كبيرا من ثروتهم عبر الرياضة.

LeBron James, Tiger Woods, Toto Wolff And 9 Other New Sports Billionaires 2023 https://t.co/DXzSPiK6kV #ForbesBillionaires pic.twitter.com/73Li9NuCf7 — Forbes (@Forbes) April 5, 2023

وتقدر ثروة جيمس الصافية بمليار دولار، ومن المتوقع أن يحقق أكثر من 124 مليون دولار هذا العام من راتبه وعقود رعاية مع أكبر الشركات العالمية.

ومن غير المتوقع أن يعتزل نجم لوس أنجلوس ليكرز العام المقبل رغم بلوغه 38 عامًا ، إذ أكد مرارًا وتكرارًا أنه يريد اللعب مع أو ضد ابنه بروني في الدوري الأميركي للمحترفين. وقال ليبرون "يجب أن أكون على الأرض مع ابني… بروني".

وفي الوقت نفسه، ورد أن أسطورة الغولف وودز حقق مليارا و700 مليون دولار إيرادات في مسيرته بالغولف. ويشارك وودز في بطولة "الماسترز" 25، وهي البطولة التي خرج منها منتصرا 5 مرات من قبل، وألمح وودز إلى اعتزاله قريبا.

وفي ما يلي قائمة بأحدث أسماء المليارديرات الرياضيين في العالم لعام 2023، وفق مجلة "فوربس" الأميركية، بالنظر إلى صافي الثروة:

– روبرت وودي جونسون: 3.4 مليارات دولار

يعد رجل الأعمال الأميركي روبرت وودي جونسون الرئيس التنفيذي للشركة العالمية الشهيرة "جونسون آند جونسون" (Johnson & Johnson).

وعمل جونسون 4 سنوات في الإدارة الأميركية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، ثم عاد لإدارة أصوله التي تشمل إلى جانب شركة جونسون، فريق نيويورك غيتس، المنافس في دوري كرة القدم الأميركية.

– لاري تانينباوم: مليارا دولار

يترأس تانينباوم شركة "مابل ليفز سبورتس آند إنترتيمنت" (Maple Leaf Sports & Entertainment)، وهي شركة عقارات رياضية وتجارية محترفة، وتُعد الأكبر في المجال الرياضي والترفيهي في كندا، ومن أكبر الشركات في الولايات المتحدة.

ويملك رجل الأعمال الكندي أسهما في مجموعة من أكبر الفرق الرياضية في كندا، وهي مابل ليفز، المنافس في دوري الهوكي الوطني، وهو أشهر وأقوى بطولة هوكي في العالم، وتورنتو رابتورز في دوري المحترفين الأميركي لكرة السلة، وفريق "تورنتو إف سي" في الدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم، وفريق في دوري كرة القدم الكندي.

– ديفيد بليتسر: 1.9 مليار دولار

يملك رجل الأعمال الأميركي حصصا في فرق كليفلاند غارديانز المنافس في بطولات البيسبول، وريال سولت ليك وهو نادي كرة قدم أميركي.

وبالإضافة إلى ذلك، يستحوذ بليستر على فرق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز (لكرة السلة)، ونيو جيرسي ديفلز (هوكي الجليد)، وكريستال بالاس (الدوري الإنجليزي لكرة القدم)، وبيتسبرغ ستيلرز (كرة القدم الأميركية).

– مارك ديفيس: 1.9 مليار دولار

لم يعمل ديفيس في مجال آخر غير كرة القدم الأميركية، من بوابة فريق لاس فيغاس رايدرز، حيث تربى وهو يرى والده مدربا للفريق ثم رئيسا للنادي وأخيرا أصبح المالك.

وامتلك مارك ذو الجنسية الأميركية، النادي عام 2011، بعد وفاة والده، ثم قرر نقل مقر النادي إلى مدينة لاس فيغاس عام 2020.

– إيمي أدامز سترنك: 1.7 مليار دولار

إحدى النساء اللواتي اتجهن إلى العمل والاستثمار في المجال الرياضي بالولايات المتحدة، وبالتحديد في نادي تينيسي تايتنز (كرة قدم أميركية).

وسلكت إيمي هذا الطريق بعد عامين من وفاة والدها، وبالتحديد عام 2015، حيث امتلكت 50% من أسهم النادي.

ومنذ ذلك الوقت حتى يومنا هذا ارتفعت قيمة أسهم إيمي إلى الضعف تماما، واعترفت -في مقابلة سابقة في سبتمبر/أيلول الماضي- بأنها لم تفكر مطلقا في الاستثمار الرياضي.

– إيرفينغ غروسبيك: 1.6 مليار دولار

كان رجل الأعمال الأميركي من المؤسسين الأوائل لقناة "ميديا ون" (MediaONE)، وأسهم عام 2003 في شراء نادي بوسطن سيلتكس (كرة سلة أميركي) بدفع 360 مليون دولار.

بعد 5 سنوات من ذلك، حقق الفريق أول لقب في بطولة دوري السلة الأميركي للمحترفين، وتُقدر حصته البالغة 30% من أسهم النادي بما يقرب من 1.1 مليار دولار.

– الأشقاء هال، وجنيفر، وجيسيكا شتاينبرينز: 1.3 مليار دولار لكل منهم

عندما توفي جورج شتاينبريز عام 2010 بلغت قيمة نادي نيويورك يانكيز (بيسبول) 1.6 مليار دولار، وارتفعت حاليا لتصل إلى 7.1 مليارات دولار.

ويملك الثلاثي هال وجنيفر وجيسيكا حصة في الفريق، الذي يُعد الأعلى قيمة سوقية في البيسبول.

– تايغر وودوز: 1.1 مليار دولار

على مدار 3 عقود -هي عمر مسيرته الرياضية- حصد نجم الغولف العالمي أكثر من 1.7 مليار دولار، نظير مشاركاته في البطولات والفوز بها، وأيضا من الإعلانات ورسوم وكلاء اللاعبين.

– ليبرون جيمس: 1 مليار دولار

حافظ نجم كرة السلة الأميركية على مكانه ضمن قائمة اللاعبين الأعلى أجرا، وفق الإحصاءات الصادرة عن مجلة "فوربس".

ومن المقرر أن يجمع جيمس 124.5 مليون دولار داخل وخارج الملعب هذا الموسم من عقده مع لوس أنجلوس ليكرز، بالإضافة إلى مداخيل عقود الرعاية، فضلا عن عقود أخرى مع شركات متخصصة في الترفيه.

– توتو وولف: 1 مليار دولار

أصبح النمساوي وولف نجما لمسلسل "درايف تو سرفايف" (Drive to Survive) على منصة "نتفيلكس"، وهو المدير التنفيذي لفريق "مرسيدس إيه إم جي بيتروناس فورمولا 1" (Mercedes-AMG Petronas F1)، ومتسابق سابق.

وامتلك وولف الفريق عام 2013، قبل وقت طويل من ارتفاع القيمة السوقية للفريق، وقاد مرسيدس إلى الفوز في 8 بطولات متتالية.