بينهم اثنان لا يزالان في الميدان.. قائمة "المليارديرات" بعالم الرياضة في 2023

ضمت قائمة "المليارديرات" الجدد في عالم الرياضة اثنين من الرياضيين اللذين لا يزالان في الميدان، وفق وصف مجلة "فوربس" (Forbes) الأميركية.

وتتألف القائمة من 12 مليارديرا، 10 منهم من المستثمرين والمُلاك، في حين يُعد الثنائي الأميركي ليبرون جيمس نجم كرة السلة للمحترفين، وتايغر وودز أسطورة الغولف النجمين الوحيدين اللذين لا يزالان يمارسان الرياضة.

وسلط تقرير المجلة الشهيرة على انتشار ظاهرة أصحاب المليارات في جميع أنحاء العالم، والذين حصدوا جزءا كبيرا من ثروتهم عبر الرياضة.

