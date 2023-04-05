بالفيديو- مباراتان توقفتا للسماح للاعبين بالإفطار.. قمة سلبية بين تشلسي وليفربول في البريميرليغ

شهدت مباريات الثلاثاء من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم توقف مباراتين خلال أذان المغرب للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار، وفي أبرز المباريات خيّم التعادل السلبي على قمة تشلسي وضيفه ليفربول.

وفي مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة للبريميرليغ فشل الفريقان في هز الشباك.

وخاض تشلسي أول مباراة له منذ إقالة مدربه غراهام بوتر، لكن معاناة الفريق لم تتوقف، لتكون هي المباراة الثالثة على التوالي التي لا يذوق فيها طعم الانتصار.

وفي الدقيقة الـ26 من مواجهة "البلوز" و"الريدز" توقفت المباراة للسماح للاعبين المسلمين في الفريقين بالإفطار وبعدها أكملت المباراة.

وفي الدقيقة الرابعة من مواجهة برايتون ومضيفه بورنموث والتي انتهت بفوز الضيوف بهدفين دون رد، توقفت المباراة أيضا للسماح للاعبينِ من بورنموث بالإفطار.

وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع ليفربول رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثامن مقابل 39 نقطة لتشلسي في المركز الـ11.

وفي باقي المباريات، فاز أستون فيلا على مضيفه ليستر سيتي 2-1، وليدز يونايتد على نوتنغهام فورست 2-1.