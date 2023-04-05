بالفيديو- مباراتان توقفتا للسماح للاعبين بالإفطار.. قمة سلبية بين تشلسي وليفربول في البريميرليغ
شهدت مباريات الثلاثاء من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم توقف مباراتين خلال أذان المغرب للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار، وفي أبرز المباريات خيّم التعادل السلبي على قمة تشلسي وضيفه ليفربول.
وفي مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة للبريميرليغ فشل الفريقان في هز الشباك.
وخاض تشلسي أول مباراة له منذ إقالة مدربه غراهام بوتر، لكن معاناة الفريق لم تتوقف، لتكون هي المباراة الثالثة على التوالي التي لا يذوق فيها طعم الانتصار.
وفي الدقيقة الـ26 من مواجهة "البلوز" و"الريدز" توقفت المباراة للسماح للاعبين المسلمين في الفريقين بالإفطار وبعدها أكملت المباراة.
توقف المباراة للسماح للاعبين الصائمين بالإفطار#الدوري_الإنكليزي_الممتاز#PremierLeague pic.twitter.com/qalDwK4Rfg
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 4, 2023
وفي الدقيقة الرابعة من مواجهة برايتون ومضيفه بورنموث والتي انتهت بفوز الضيوف بهدفين دون رد، توقفت المباراة أيضا للسماح للاعبينِ من بورنموث بالإفطار.
افطار لاعبي بورنموث ♥️ pic.twitter.com/RsGmhsqozz
— الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) April 4, 2023
وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع ليفربول رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثامن مقابل 39 نقطة لتشلسي في المركز الـ11.
وفي باقي المباريات، فاز أستون فيلا على مضيفه ليستر سيتي 2-1، وليدز يونايتد على نوتنغهام فورست 2-1.