بالتزكية.. تشيفرين رئيسا لليويفا حتى 2027

فاز رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) ألكسندر تشيفرين بولاية جديدة في منصبه بالتزكية، خلال الجمعية العمومية العادية للاتحاد القاري في لشبونة اليوم الأربعاء.

ويشغل المسؤول السلوفيني منصبه لأربع سنوات حتى عام 2027.

وأصبح تشيفرين في 2016 سابع رئيس لليويفا، خلفا لميشيل بلاتيني الذي مُنع من العمل في كرة القدم عام 2015 لارتكاب مخالفات للقيم، واضطر لترك منصبه في 2016 بعدما خسر طعنه ضد العقوبة.

وأعيد انتخاب المحامي تشيفرين أول مرة بالتزكية لمدة 4 سنوات عام 2019.

وواجه تشيفرين (55 عاما) أكبر تحد له في أبريل/نيسان 2021، حين حاولت بعض الأندية الكبرى في أوروبا إقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وكانت البطولة تهديدا مباشرا لبطولة دوري أبطال أوروبا التي ينظمها الاتحاد الأوروبي، ودعا تشيفرين المشجعين واتحادات كرة القدم والحكومات إلى معارضة "الاقتراح الذي يخدم مصالح شخصية".

كما قاد تشيفرين اليويفا لمعارضة خطط الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لتنظيم كأس العالم كل عامين بدلا من كل 4 سنوات.