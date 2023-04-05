الإسبان الأعلى دخلا.. كم يتقاضى الحكام في الدوريات الأوروبية الكبرى؟

كشف تقرير إسباني عن الرواتب والأرباح المالية التي يحققها الحكام في إسبانيا نظير مشاركتهم في إدارة المباريات محليا وأوروبيا وعالميا أيضا.

وأكدت صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية أن الحكام الإسبان هم الأكثر جنيا للأموال من نظرائهم في الدوريات الأوروبية الأخرى.

ويُنظر إلى الحكام في إسبانيا على أنهم محترفون اعتبارا من 1 سبتمبر/أيلول 2020، وهو ما يعني أنهم يمنحون كامل وقتهم لكرة القدم دون التركيز على أعمال أخرى، فضلا عن ارتباطهم بعقود مع الاتحاد المحلي للعبة ومع رابطة "الليغا".

وترى الصحيفة أن الحكام في إسبانيا هم الأفضل في القارة الأوروبية العجوز، ودللت على كلامها بأنهم يتلقون دعوات أكثر من نظرائهم لإدارة المباريات على مستوى الأندية في أوروبا والمنتخبات في القارة وخارجها.

👀 ¡Ojoo a esto! 💰💥 Lo que ganan todos árbitros, al descubierto…. y el factor que hace arrasar a los españoles en Europa https://t.co/ryLhitbuN6 Por @jfelixdiaz — MARCA (@marca) April 5, 2023

ويتقاضى حكام الدوري الإسباني راتبا شهريا يصل إلى 12 ألفا و500 يورو، يُضاف إليها 4200 يورو لحكم الساحة عن كل مباراة، و2100 يورو لحكم الفيديو المساعد (VAR)، سواء في "الليغا" أو في كأس ملك إسبانيا.

ويُكلَّف كل حكم بإدارة 20 مباراة في الموسم الكروي الواحد من "الليغا"، إلى جانب 10 أخرى يكون فيها بغرفة الفيديو.

كما يحصل كل حكم ساحة إسباني على مبلغ 7 آلاف يورو عن كل مباراة يقودها في دوري أبطال أوروبا، وهي نفس القيمة لحكام إنجلترا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا والبرتغال، في أمجد البطولات الأوروبية.

وأوضحت "ماركا" أن الحكم المثير للجدل ماتيو لاهوز هو الأكثر من بين مواطنيه ربحا في عام 2022، إذ جمع 335 ألف يورو، وتتضمن ذلك مشاركته في إدارة مباريات كأس العالم 2022 في قطر.

وتختلف الحال في أوروبا بشكل واضح عن إسبانيا من ناحية الاحتراف والمقابل المالي، لكن في دول أخرى هناك حكام يتقاضون أموالا مقابل حقوق الصورة، أو عند حصولهم على الشارة الدولية.

وتقول "ماركا" إن حكام الدوري الإنجليزي -وهي البطولة التي تكسب أموالا طائلة- يتقاضون رواتب أقل من نظرائهم في إسبانيا.

ويبلغ الراتب الشهري للحكم الإنجليزي 8500 يورو، يُضاف إليها 2200 يورو عن كل مباراة، ليصبح مجموع ما يتقاضاه في الموسم الواحد 200 ألف يورو، شاملة مشاركاته في أوروبا.

وفي إيطاليا، يتقاضى كل حكم 3800 يورو عن كل مباراة، بمتوسط 15 إلى 16 مباراة بالموسم، لكن الراتب مرتبط بعدد المباريات وحقوق الصورة، ليجني 45 ألف يورو بحد أدنى، وقد تصل إلى 80 ألف يورو كحد أقصى.

أما المساعدين فيتقاضون ألف يورو عن كل مباراة، أما الحكم الرابع فيستلم 500 يورو، مقابل 1500 يورو لحكم الفيديو، و750 لمساعده.

وفي ألمانيا، يتقاضى الحكم في المباراة الواحدة 5 آلاف يورو، و2500 للمساعدين، و1250 للحكم الرابع، بينما تمنح فرنسا الحكم راتبا شهريا قدره 6 آلاف يورو، بالإضافة إلى 2900 يورو عن كل مباراة.