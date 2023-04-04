رياضة

250 مليون دولار في 10 سنوات.. صفقة خرافية لهالاند هداف مانشستر سيتي

Manchester City v Burnley: Emirates FA Cup Quarter Final
رعت شركة الملابس الرياضية الشهيرة هالاند منذ أن كان عمره 14 عاما، لكن عقده السابق مع "نايكي" انتهى في يناير/كانون الثاني 2022 (غيتي)
4/4/2023

أبرم النرويجي إيرلينغ هالاند عقدًا مدته 10 سنوات مع شركة "نايكي" الأميركية عملاق المستلزمات الرياضية، سيكسبه حوالي 25 مليون دولار في الموسم الواحد.

وقد تكون هذه أكبر صفقة رعاية في تاريخ كرة القدم، لأن الدولي النرويجي من أكبر الأسماء في عالم الساحرة المستديرة.

وغادر المهاجم النرويجي بوروسيا دورتموند الصيف الماضي لينضم إلى مانشستر سيتي، وحقق بالفعل نجاحا كبيرا في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل 28 هدفا في 26 مباراة بالدوري حتى الآن.

وجاء في بيان "نايكي" أن "تحطيمه للأرقام القياسية في تسجيل الأهداف طبع مستقبل اللعبة، وجعله وريث رقم 9، إنه مهاجم الجيل القادم".

مصالحة هالاند مع نايكي

ورعت شركة الملابس الرياضية الشهيرة هالاند منذ أن كان عمره 14 عاما، لكن عقده السابق معها انتهى في يناير/كانون الثاني 2022.

ومنذ ذلك الحين، شوهد هالاند وهو يرتدي أحذية رياضية من علامات تجارية جديدة.

بدورها، أفادت الصحافة الإنجليزية أن هالاند قرر اختيار "نايكي" مرة أخرى ليتبع خطى مثله الأعلى الظاهرة البرازيلي رونالدو نازاريو.

على هذا النحو، بات هالاند على رأس قائمة "نايكي" لصفقات رعاية مع نجوم الكرة، وأبرز من تضمهم القائمة:

  • البرتغالي كريستيانو رونالدو.
  • الفرنسي كليان مبابي.
  • الإنجليزي ماركوس راشفورد.
  • البلجيكي كيفن دي بروين.
  • الإنجليزي هاري كين.
المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي