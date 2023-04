250 مليون دولار في 10 سنوات.. صفقة خرافية لهالاند هداف مانشستر سيتي

أبرم النرويجي إيرلينغ هالاند عقدًا مدته 10 سنوات مع شركة "نايكي" الأميركية عملاق المستلزمات الرياضية، سيكسبه حوالي 25 مليون دولار في الموسم الواحد.

وقد تكون هذه أكبر صفقة رعاية في تاريخ كرة القدم، لأن الدولي النرويجي من أكبر الأسماء في عالم الساحرة المستديرة.

وغادر المهاجم النرويجي بوروسيا دورتموند الصيف الماضي لينضم إلى مانشستر سيتي، وحقق بالفعل نجاحا كبيرا في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل 28 هدفا في 26 مباراة بالدوري حتى الآن.

وجاء في بيان "نايكي" أن "تحطيمه للأرقام القياسية في تسجيل الأهداف طبع مستقبل اللعبة، وجعله وريث رقم 9، إنه مهاجم الجيل القادم".

A new era of #9.@erlinghaaland is a Force Of Nature.

Are you ready?#nikefc pic.twitter.com/7UZrG0dngq

— Nike Football (@nikefootball) March 31, 2023