عندما كان مدربا لبرشلونة.. لماذا غرّم غوارديولا بيكيه 12 ألف يورو؟

في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن النجم الإسباني جيرارد بيكيه المدافع السابق لبرشلونة اعتزاله كرة القدم، لكنه لم يغب أبدا عن أضواء عالم الساحة المستديرة.

وخلال مقابلة أجراها على منصة إسبانية لمواقع التواصل الاجتماعي، كشف بيكيه أن علاقته مع المدرب الإسباني بيب غوارديولا -عندما كان الأخير مدربا لبرشلونة- كانت استثنائية، ولكنها ساءت في العام الأخير للمدرب الفيلسوف مع البرسا.

ويتابع أنه كان معتادا في كل ليلة رأس سنة جديدة أن يزور قرية بويغثيردا (قرية كتالونية على حدود فرنسا مع إسبانيا)، وكان الجو باردا، "وكنت أرتدي دائما قمصانا بأكمام قصيرة، وبعدها بيومين عانيت من التهاب اللوزتين".

وأضاف "بعد أن رأى الصورة، تركني خارج تشكيلة مباراة أمام تينيريفي في معقل الأخير واستبعدني من الرحلة"، رغم أنه كان لاعبًا أساسيًا في الدفاع في ذلك الوقت.

ولم تنته العقوبة عند هذا الحد، بل أجبره على دفع 12 ألف يورو غرامة، وأن يدعو كل أعضاء الفريق إلى تناول الطعام في أحد المطاعم. وكان غوارديولا لا يبدي أي تسامح مع عدم الانضباط.

وفسر بيكيه فعلته هذه بأنه "كان عمري 22 عامًا في ذلك الوقت، وكان لدي الرغبة في التمرد على الواقع وتحطيم الحواجز.. كنت دائمًا أتذرع لأتخطى الحدود وأرى إلى أي مدى يمكنني أن أذهب".