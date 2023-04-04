شاهد- عمره 72 عاما.. رئيس ناد إيطالي يشارك في مباراة ويساهم في صناعة هدف

شهد دوري الدرجة الثالثة في إيطاليا واقعة طريفة كان بطلها رئيس أحد الأندية، إذ شارك كلاعب لمدة 20 دقيقة، رغم أنه يبلغ من العمر 72 عاما.

وخلال مباراة ستورنارا ضد ضيفه أسكولي ساتريانو، دخل سيباستيانو بوسيليبو رئيس النادي الأول بديلا في الدقيقة 70، حينما كانت تشير النتيجة إلى تقدم فريقه بنتيجة 4-2، ولعب لأكثر من 20 دقيقة.

وحرص بوسيليبو على ارتداء قميص يحمل الرقم "51" أي السنة التي ولد فيها (1951) وحظي بتشجع بعض الجماهير التي كانت في الملعب لمشاهدة المباراة لحظة نزوله، وفي كل مرة كان يلمس فيها الكرة.

ورغم تقدمه في السن بدا بوسيليبو رشيقا خلال الدقائق التي لعبها، وشارك في الهجمة التي أثمرت تسجيل الهدف الخامس والأخير لفريقه.

وقال نجله فييتو -لصحيفة "لاريبوبليكا" (La Repubblica) الإيطالية- إن والده كان يحلم باللعب في أحد الأندية منذ كان طفلا لكن الظروف لم تخدمه، وحينما أصبح رئيسا لنادي ستورنارا حضر نفسه منذ فترة وتدرب جيدا للمشاركة لمدة 10 دقائق فقط.

وأضاف "في الدقيقة 70 من المباراة ضد أسكولي ساتريانو أصيب أحد لاعبينا، فتقرر أن يلعب والدي ضعف الوقت المتوقع".

وأكد أن أباه مصمم على ألا تكون هذه المشاركة الأخيرة له مع الفريق، وينوي اللعب في مباريات أخرى خلال الموسم الحالي.