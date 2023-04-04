شاهد- عقوبة قاسية على ميتروفيتش مهاجم فولهام بسبب دفعه للحكم

أوقف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم -اليوم الثلاثاء- ألكسندر ميتروفيتش مهاجم فولهام 8 مباريات وتغريمه 75 ألف جنيه إسترليني (94 ألف دولار) بسبب دفعه الحكم أثناء خسارة فريقه أمام مانشستر يونايتد بكأس الاتحاد.

وطُرد الصربي ميتروفيتش بعدما واجه الحكم كريس كافانا، ودفعه بكتفه.

وقالت لجنة المسابقات المستقلة التابعة لاتحاد اللعبة في بيان "نعتقد أن العقوبة المعتادة التي كانت ستطبق على ميتروفيتش لطرده بسبب سلوك عنيف تجاه الحكم بالدقيقة 72 لم تكن كافية".

– تم إيقاف مهاجم فولهام ميتروفيتش " 8 مباريات " بسبب هاللقطة pic.twitter.com/TNnvGSFoQ1 — مشعل (@Dolgador) April 4, 2023

وأضاف البيان "اعترف المهاجم بشكل منفصل بأن سلوكه ولغته عقب الطرد كانت غير لائقة ومسيئة ومهينة وتحمل تهديدا".

ولن يتمكن ميتروفيتش من اللعب مع فولهام مجددا حتى مايو/أيار المقبل.

واندلعت مواجهة خلال الشوط الثاني، في الخسارة 1-3 أمام يونايتد على ملعب أولد ترافورد، بعد طرد ويليان لاعب فولهام بقرار من حكم الفيديو المساعد الذي أوضح لمسه للكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

وتلقى ماركو سيلفا مدرب فولهام عقوبة الإيقاف مباراتين، مع تغريمه 20 ألف جنيه.

وتحدث سيلفا مع الحكم الرابع بغضب قبل أن يُطرد.

وقد غُرم النادي اللندني 40 ألف إسترليني بسبب فشله في السيطرة على لاعبيه.