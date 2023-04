"اليويفا" يدفع باتجاه إنهاء التحقيق مع برشلونة سريعا في قضية نيغريرا

يخطط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لإنهاء التحقيق سريعا في "قضية نيغريرا" المتهم فيها نادي برشلونة، من أجل تحديد إمكانية مشاركة "البلوغرانا" في المسابقات الأوروبية في الموسم المقبل من عدمها.

ورفض رئيس الاتحاد الأوروبي ألكسندر تشيفيرين الحديث عن فرض عقوبات محتملة على برشلونة، لكنه أكد في الوقت ذاته أن "ما يحدث هو أخطر ما رآه في كرة القدم".

وقال تشيفيرين بشأن إمكانية فرض عقوبات على برشلونة "لا يمكنني الإجابة لسببين، أولهما: أن هناك لجنة تأديبية مستقلة تحقق في القضية، والآخر أنه ليس لديّ معلومات مفصلة حول الأمر".

ولا يريد تشيفيرين تحت أي ظرف من الظروف، أن يكون هناك الحد الأدنى من الشك وعدم الشفافية والنزاهة في المنافسات الأوروبية.

وكشفت صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية سرّ تصريحات تشيفيرين التي صدرت عنه قبل يومين من انعقاد كونغرس (يويفا)، الذي من المقرر أن يشهد إعادة انتخابه رئيسا.

وأوضحت أن (يويفا) لا يريد إضاعة الكثير من الوقت، وطالبت لجنتها المكونة من المفتشين جان صموئيل لوبا وميرجام كولر، بتقديم أدلة واضحة حول برشلونة.

ويريد الاتحاد الأوروبي من الرجلين أن ينهيا العملية في أقرب وقت ممكن، من أجل اتخاذ قرار نهائي في يونيو/حزيران المقبل، حول مستقبل برشلونة في المسابقات الأوروبية لموسم 2023-2024.

ونقلت الصحيفة الإسبانية عن مصدر مطلع على سير عملية التحقيق من (يويفا)، قوله "بما أن الاتحاد الأوروبي قفز في البركة، فهذا يعني أن هناك ماء"، في إشارة إلى إمكانية تورط برشلونة.

Barcelona know that UEFA have set a time frame from now until June to decide whether they will sanction the club or not due to the Negreira case. If they are sanctioned, Barça will first appeal directly to UEFA's committee, then to 'TAS,' which has power over UEFA.

— @SPORT pic.twitter.com/UzszPc7djS

— Barça Universal (@BarcaUniversal) April 4, 2023