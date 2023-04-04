"البرغر" كلمة السر.. شراكة ميسي وغريزمان تعود

عادت شراكة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان والفرنسي أنطوان غريزمان لاعب أتلتيكو مدريد -اللذين لعبا سويا في برشلونة- ولكن هذه المرة بعيدا عن ملاعب كرة القدم.

وتزامل ميسي وغريزمان سويا في برشلونة، بين عامي 2019 حتى 2021، وانتهت برحيلهما سويا خلال 20 يوما بعدما أثمرت عن بطولة وحيدة للبرسا هي كأس ملك إسبانيا.

وأكدت صحيفة "آس" (AS) الإسبانية أن شركة "بارلون كابيتال" التي يملك فيها ميسي وغريزمان أسهما مولت افتتاح مطعم جديد.

🍔🤣 ¿Qué une a Messi con Griezmann, Busquets e Iniesta? ¡Te sorprenderá! https://t.co/2mPBGnwujx — MARCA (@marca) April 4, 2023

وأسهمت الشركة بمبلغ 17 مليون يورو من أجل افتتاح فرع جديد لسلسلة مطاعم "فايس" (Vice) المتخصصة في الوجبات السريعة، وبالتحديد "البرغر"، التي أسسها أليكس بويغ الفائز بالجائزة الأولى في برنامج تلفزيون الواقع "ماستر شيف" (MasterChef) وشريكه أوريول دي بابلو.

ونجح مسؤولو السلسلة الشهيرة في افتتاح 14 فرعا جديدا في إسبانيا خلال عام 2022، وتضاعفت إيراداتها 5 مرات لتحقق أرباحا وصلت إلى 20 مليون يورو، وفق "آس".

وأدخلت السلسة خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل، وتهدف الآن إلى افتتاح فروع أخرى في 10 مدن جديدة، ورفع أرباحها إلى 40 مليون يورو مع حلول نهاية العام الجاري.

Leo Messi, Antoine Griezmann, Andrés Iniesta, Sergio Busquets and Sergi Roberto have all invested in the burger restaurant chain VICIO. — @mundodeportivo pic.twitter.com/qSWU4Im4OS — Barça Universal (@BarcaUniversal) April 4, 2023

وقال أليكس بويغ لصحيفة "سينكو دياز" (Cinco Días) المتخصصة في عالم الأعمال "إن دخول مستثمرين جدد يتمتعون بمكانة مرموقة (ميسي وغريزمان) لا يؤكد فقط جودة منتجاتنا، بل يتيح لنا أيضا تحقيق قفزة هائلة، والوصول بسلسلة مطاعمنا بوصفها من الرائدة في هذا المجال".

وأضاف "نريد أن نكون حاضرين في المدن الرئيسية في إسبانيا خلال 3 أشهر، فنحن علامة تجارية يأتي جزء مهم جدا من دخلها من توصيل الطلبات للمنازل، وسنعمل الآن على تعزيز التزامنا بفتح مطاعم في مواقع مركزية".

في هذه الأثناء، أكدت صحيفة "آس" أن علاقة غريزمان بالتحديد مع سلسلة مطاعم "فايس" ليست جديدة، إذ وضعت شعارها على المنتجات التي استُخدمت في حفل عيد ميلاد اللاعب الفرنسي الذي نُظم في 20 أبريل/نيسان من العام الماضي.