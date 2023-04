"البرغر" كلمة السر.. شراكة ميسي وغريزمان تعود

عادت شراكة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان والفرنسي أنطوان غريزمان لاعب أتلتيكو مدريد -اللذين لعبا سويا في برشلونة- ولكن هذه المرة بعيدا عن ملاعب كرة القدم.

وتزامل ميسي وغريزمان سويا في برشلونة، بين عامي 2019 حتى 2021، وانتهت برحيلهما سويا خلال 20 يوما بعدما أثمرت عن بطولة وحيدة للبرسا هي كأس ملك إسبانيا.

وأكدت صحيفة "آس" (AS) الإسبانية أن شركة "بارلون كابيتال" التي يملك فيها ميسي وغريزمان أسهما مولت افتتاح مطعم جديد.

وأسهمت الشركة بمبلغ 17 مليون يورو من أجل افتتاح فرع جديد لسلسلة مطاعم "فايس" (Vice) المتخصصة في الوجبات السريعة، وبالتحديد "البرغر"، التي أسسها أليكس بويغ الفائز بالجائزة الأولى في برنامج تلفزيون الواقع "ماستر شيف" (MasterChef) وشريكه أوريول دي بابلو.

ونجح مسؤولو السلسلة الشهيرة في افتتاح 14 فرعا جديدا في إسبانيا خلال عام 2022، وتضاعفت إيراداتها 5 مرات لتحقق أرباحا وصلت إلى 20 مليون يورو، وفق "آس".

وأدخلت السلسة خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل، وتهدف الآن إلى افتتاح فروع أخرى في 10 مدن جديدة، ورفع أرباحها إلى 40 مليون يورو مع حلول نهاية العام الجاري.

Leo Messi, Antoine Griezmann, Andrés Iniesta, Sergio Busquets and Sergi Roberto have all invested in the burger restaurant chain VICIO.

— @mundodeportivo pic.twitter.com/qSWU4Im4OS

— Barça Universal (@BarcaUniversal) April 4, 2023