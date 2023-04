أنشيلوتي: سنفاجئ برشلونة وتشافي.. ريال مدريد يسعى للثأر في "كلاسيكو الأرض"

قال مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي إن تركيز فريقه يجب أن ينصب على تقديم أداء كامل بدل التقدم فقط إلى الهجوم بحثا عن هدف تعويض خسارة مباراة الذهاب، وذلك في مباراة إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وسجل إيدر ميليتاو مدافع ريال هدفا بطريق الخطأ في مرماه في الشوط الأول من مباراة الذهاب، قبل أن يدافع برشلونة بكل قوة ويخرج فائزا بهدف نظيف في مدريد.

وقال أنشيلوتي للصحفيين اليوم الثلاثاء قبل اللعب في "الكامب نو" "هذه دائما تكون أهم مباراة لي ولريال مدريد وللمشجعين.. هذه منافسة شرسة جدا".

وأضاف أن "هذه المباراة ستسمح بخوض مباراة نهائية أخرى، وهذا أهم هدف، إنها مسابقة مهمة، ونحن نقترب من نهايتها، سنفعل كل شيء ممكنا حتى نلعب المباراة النهائية".

وتابع "لا يتعلق الأمر بالاندفاع بجنون لتسجيل هدف؛ يتعلق الأمر بخوض مباراة كاملة بالكرة ومن دونها. لن نلعب بجنون لأنه يمكن أن نسجل هدفا في الدقيقة الخامسة، ثم نستقبل هدفين".

وفاز البرسا على "الملكي" 3 مرات في 2023، بواقع مباراة الذهاب في الكأس، ومباراة في الدوري الشهر الماضي، ونهائي كأس السوبر الإسبانية في يناير/كانون الثاني.

وردا على سؤال حول إشراك تشكيلة مختلفة أو الاعتماد على أسلوب مختلف، قال أنشيلوتي "من الصعب تغيير النظام، بعد العمل بالنظام ذاته طوال العام".

وأضاف أن "التفاصيل الصغيرة قادرة على تحقيق مفاجأة للمنافس. بصفة عامة، التغيير في أسلوب اللعب سيفاجئك أنت فقط".

وأكد أنشيلوتي أن المدافع أنطونيو روديغر الذي غاب عن الفوز بسداسية نظيفة على ريال سوسيداد الأحد الماضي، عاد إلى المران وسيكون جاهزا للعب.

